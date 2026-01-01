خبرگزاری کار ایران
گودرزی: خوشحالم که استقلال سه امتیاز گرفت

حسین گودرزی، دفاع چپ استقلال پس از پیروزی تیمش برابر سپاهان، تاکید کرد که بازی جذابی برگزار شد و تیمش توانست در دقایق پایانی سه امتیاز ارزشمند را کسب کند.

به گزارش ایلنا،  گودرزی پس از دیدار مقابل سپاهان اظهار داشت: «بازی خوبی بود و خدا را شاکرم که توانستیم در پایان مسابقه سه امتیاز را کسب کنیم. هر دو تیم از تیم‌های برتر لیگ هستند و از نگاه هواداران، بازی جذابی رقم خورد.»

درباره لحظاتی که به نظر می‌رسید با نازون درگیر شده، افزود: «من با نازون صرفاً شوخی داشتم. در مورد یک اوت با هم صحبت می‌کردیم و چیز دیگری اتفاق نیفتاد.»

بازیکن سابق سپاهان همچنین درباره حمایت هواداران تیم سابقش گفت: «هواداران سپاهان همیشه به من لطف داشتند. من یک سال در این تیم بودم و آن‌ها هیچ کم‌وکاستی نسبت به من نداشتند. از حمایت‌شان ممنونم.»

گودرزی درباره نتایج اخیر استقلال خاطرنشان کرد: «در چند بازی گذشته آنطور که می‌خواستیم نتیجه نگرفتیم، اما قول می‌دهیم شرایط بهتر شود. بازی به بازی پیشرفت خواهیم کرد، نقاط ضعف را پوشش می‌دهیم و روی نقاط قوت کار خواهیم کرد.»

وی در خصوص پنجره بسته تیم گفت: «این موضوع در حیطه کاری من نیست و باید از مربی سوال شود. من تمرکزم روی بازی خودم است.»

دفاع چپ استقلال درباره هدف حضور در تیم ملی و جام جهانی تصریح کرد: «من تلاش خودم را می‌کنم و آدم رسانه‌ای نیستم. امیدوارم بهترین بازی خودم را ارائه دهم و اتفاقات خوبی رخ دهد. اینکه دعوت شوم یا نه، بستگی به تصمیم کادر فنی تیم ملی دارد، اما این هدف من است و برایش تلاش می‌کنم.»

