نویدکیا: نیمه دوم مقابل استقلال کیفیت لازم را نداشتیم

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از شکست سپاهان مقابل استقلال، عملکرد شاگردانش را دو نیمه‌ای خواند و گفت: «در نیمه نخست تیم ما نمایش فوق‌العاده‌ای داشت و پس از دریافت گل خیلی خوب به بازی برگشتیم. موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم و حتی توپ‌هایی به تیر دروازه برخورد کرد، اما نیمه دوم کیفیت لازم را ارائه نکردیم.»

وی درباره دلایل افت تیم در نیمه دوم توضیح داد: «یکی از عوامل اصلی تعویض‌های اجباری بین دو نیمه بود که ریتم تیم را به هم ریخت. پس از تعویض سوم، شرایط بازیکنان به گونه‌ای شد که نتوانستیم مانند نیمه اول بازی کنیم.»

نویدکیا افزود: «هدف من بهانه‌گیری نیست، اما استقلال در نیمه دوم بهتر بازی کرد و مالکیت توپ بیشتری داشت. ما توپ‌های زیادی را از دست دادیم و تحت فشار قرار گرفتیم. تلاش ما برای زود به گل رسیدن، در نهایت به دریافت گل در دقایق پایانی منجر شد.»

سرمربی سپاهان با تبریک به استقلال و هوادارانش، گفت: «نیم‌فصل اول به پایان رسید و باید ارزیابی کاملی از عملکرد تیم و بازیکنان داشته باشیم تا برای نیم‌فصل دوم آماده شویم. قبول دارم بازی‌های بزرگ مقابل رقبا از دست رفته، اما در بسیاری از دیدارها کیفیت خوبی داشتیم.»

وی درباره نقش تمرکز و شانس در فوتبال تاکید کرد: «من اعتقادی به بدشانسی ندارم. موفقیت به تمرکز بازیکنان بستگی دارد. همانطور که در دیدار با تراکتور یا استقلال رخ داد، لحظاتی عدم تمرکز باعث دریافت گل شد.»

نویدکیا همچنین به غیبت ریکاردو آلوز اشاره کرد و گفت: «آلوز بازیکن باکیفیتی است و نقش مهمی در ارتباط خط دفاع و حمله دارد، اما تیم بدون او هم توانست نمایش مناسبی ارائه دهد. موفقیت فقط به یک بازیکن وابسته نیست و باید تیم منسجم باشیم.»

سرمربی سپاهان درباره بازیکنان آکادمی تیم تصریح کرد: «آکادمی وظیفه تولید بازیکن را دارد، اما باید ساختار مناسبی برای حفظ آن‌ها ایجاد کنیم. بازیکنان جوان باید با قراردادهای بلندمدت حفظ شوند و در صورت نیاز به تیم‌های دیگر قرض داده شوند تا تجربه کسب کنند و سپس به تیم بزرگسالان بازگردند.»

وی افزود: «تغییرات مداوم در مدیریت یا کادر فنی باعث می‌شود برخی بازیکنان را به‌راحتی از دست دهیم. برای حرفه‌ای‌تر شدن، باید فردی به‌عنوان رابط بین آکادمی و تیم بزرگسالان وجود داشته باشد که مورد اعتماد همه باشد و درباره آینده بازیکنان تصمیم‌گیری کند.»

نویدکیا در پایان درباره دیدارهای آسیایی اظهار کرد: «در رقابت‌های آسیایی بازی آسان وجود ندارد و باید حریفان از جمله الاهلی را به‌خوبی آنالیز کنیم. قرعه ممکن است نسبتاً مناسب باشد، اما به‌هیچ‌وجه به معنای مسابقه ساده نیست.»

