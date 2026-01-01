خبرگزاری کار ایران
نورافکن: با وجود شکست، نیمه اول مقابل استقلال عملکرد خوبی داشتیم

امید نورافکن پس از شکست سپاهان برابر استقلال ضمن عذرخواهی از هواداران، تاکید کرد که تیمش در نیمه اول و بخشی از نیمه دوم نمایش قابل قبولی داشته و با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند شانس قهرمانی را حفظ کند.

به گزارش ایلنا،  بازیکن تیم فوتبال سپاهان پس از دیدار برابر استقلال اظهار داشت: «شرمنده هوادارانی هستیم که در این هوای سرد به ورزشگاه آمدند و از ما حمایت کردند. نتوانستیم بازی را ببریم و بابت این موضوع از آن‌ها عذرخواهی می‌کنیم. با این حال، در نیمه اول و دقایقی از نیمه دوم عملکرد بسیار خوبی داشتیم و موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، اما موفق به کسب پیروزی نشدیم.»

وی درخصوص چرایی شکست سپاهان ادامه داد: «به نظر من بازی پایاپای نبود. در نیمه اول تیم ما خیلی خوب بازی کرد و موقعیت‌های زیادی داشت، اما متأسفانه گل‌های بسیار بدی دریافت کردیم. با وجود شوت‌زنی‌ها و موقعیت‌های مناسب، نتوانستیم نتیجه را به سود خود تغییر دهیم.»

نورافکن در پاسخ به این سوال که آیا فشار و حواشی روی عملکرد سیدحسین حسینی و رضاوند تأثیر گذاشته است، گفت: «فکر نمی‌کنم تأثیر منفی خاصی روی کیفیت آن‌ها گذاشته باشد. این دو بازیکن از نظر روحی و روانی آماده بودند و نمایش قابل قبولی داشتند. هدف ما ایجاد فاصله با تیم‌های دوم و سوم جدول بود، اما در این بازی به آن هدف نرسیدیم.»

وی در پایان درباره امیدهای تیمش برای قهرمانی خاطرنشان کرد: «تیم ما در مجموع عملکرد خوبی داشته و توانست قهرمان نیم‌فصل شود. هرچند در این دیدار خانگی شکست خوردیم، اما امتیازات مناسبی در بازی‌های گذشته کسب کرده‌ایم. در طول ۹۰ دقیقه، به‌ویژه نیمه اول، نمایش خوبی ارائه دادیم و می‌دانیم چند بازی ابتدایی نیم‌فصل دوم سخت خواهد بود، اما با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم نتایج مطلوب بگیریم و به قهرمانی نزدیک‌تر شویم.»

