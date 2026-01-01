ساپینتو خطاب به مربی سابق استقلال: احترام بگذار و دهانت را ببند!

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم فوتبال استقلال، ریکاردو ساپینتو، شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی پس از برتری تیمش مقابل سپاهان اصفهان در نشست خبری، عملکرد شاگردانش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «این مسابقه از نظر جنگندگی، تعهد و کیفیت فنی، یکی از بهترین دیدارهایی بود که می‌توان از آن لذت برد. هر دو تیم موقعیت‌های مناسبی ایجاد کردند و ما هم در فاز دفاعی و هم هجومی عملکرد قابل قبولی داشتیم.»

وی ادامه داد: «در نیمه دوم هدف ما مشخص بود؛ ما برای برد به میدان آمدیم و نتیجه مساوی برای ما کافی نبود. خوشبختانه با جسارت تیم موفق شدیم به گل برتری برسیم و این نشان می‌دهد استقلال باید همیشه با همین ذهنیت ادامه دهد.»

ساپینتو با اشاره به شرایط کلی تیم اظهار کرد: «استقلال برای ادامه مسیر به حمایت، زمین تمرین مناسب، استادیوم و زیرساخت‌های بهتر نیاز دارد تا عملکرد تیم در روزهای آینده ارتقا یابد.»

سرمربی استقلال در پاسخ به شایعات پیش از بازی درباره اولتیماتوم به کادر فنی تاکید کرد: «ما همچنان در جام حذفی حضور داریم و از مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود کرده‌ایم. وضعیت تیم روبه جلو است و بخش دوم فصل با برد مقابل سپاهان و دیدار با پرسپولیس ادامه خواهد یافت.»

وی درباره فشارها و حواشی اخیر گفت: «ساختن این تیم ساده نبود و فشار زیادی روی من و تیم بود، اما از سپتامبر تاکنون به این فشار عادت کرده‌ام و به عملکرد فصل گذشته افتخار می‌کنم. امیدوارم شرایط از این پس عادلانه‌تر شود. اینجا یک نکته هم به یک مربی سابق استقلال می‌گویم که تلاش می‌کند برای بازیکنان من حاشیه درست کند تا به تیمش برگردد؛ احترام بگذار و خفه شو! اجازه بده ما در آرامش به کارمان ادامه دهیم، وگرنه دفعه بعد اسمت را می‌آورم.»

سرمربی استقلال درباره بازیکنان تیم توضیح داد: «بازیکنی که پس از مدت طولانی به ترکیب برگشته هنوز آمادگی کامل برای ۹۰ دقیقه ندارد، اما آماده کمک به تیم است. اسماعیل قلی‌زاده، زننده گل پیروزی، با استعداد و انگیزه بالایی تمرین می‌کند و مطمئنم نقش مهمی در آینده استقلال خواهد داشت.»

ساپینتو در پایان تاکید کرد: «امیدوارم استقلال بتواند همین مسیر را با قدرت ادامه دهد و همه در آرامش به کار خود تمرکز کنند.»

