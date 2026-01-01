غفوری به نیمکت استقلال رسید

خبرگزاری کار ایران
استقلال در دیداری حساس و با هدایت رسمی وریا غفوری، مربی تازه‌وارد خود، موفق شد سپاهان را در ورزشگاه نقش‌جهان شکست دهد و جایگاهش در لیگ برتر را تقویت کند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال با نتیجه‌ای ارزشمند مقابل سپاهان به برتری دست یافت؛ پیروزی‌ای که علاوه بر تقویت جایگاه آبی‌ها در جدول، شاهد اتفاقی خاص نیز بود: وریا غفوری، مربی تازه‌وارد استقلال، برای نخستین بار در یک مسابقه داخلی روی نیمکت تیمش نشست.

اگرچه کارت مربیگری غفوری مدتی پیش صادر شده بود، اما مشکلات اداری و عدم صدور مجوز لازم مانع حضور رسمی او در لیگ برتر شده بود. با رفع این موانع، غفوری توانست در کنار کادر فنی استقلال تیمش را در بازی‌های داخلی هدایت کند.

این نخستین حضور رسمی وریا غفوری در مسابقات داخلی، پایان طلسم ناکامی‌های طولانی استقلال در ورزشگاه نقش‌جهان را رقم زد و نشان‌دهنده تصمیم باشگاه برای تثبیت ترکیب فنی خود در نیم‌فصل دوم لیگ بود. حضور مربی تازه‌وارد، علاوه بر بهبود روحیه بازیکنان، چشم‌انداز تازه‌ای برای آبی‌ها در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فراهم کرد.

