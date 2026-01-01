خبرگزاری کار ایران
لیموچی: از نیم‌فصل دوم برمی‌گردم و هدفم جام جهانی است
مهدی لیموچی، وینگر سپاهان، پس از شکست مقابل استقلال اعلام کرد با پایان دوران نقاهت، از نیم‌فصل دوم به میادین بازمی‌گردد و هدف بزرگش را رسیدن به جام جهانی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا،  مهدی لیموچی، وینگر تکنیکی سپاهان که به دلیل مصدومیت مدتی از میادین دور بود، پس از دیدار این تیم مقابل استقلال در میکسدزون ورزشگاه نقش‌جهان درباره آخرین وضعیت خود صحبت کرد.

لیموچی با ابراز ناراحتی از شکست خانگی سپاهان گفت: «وضعیتم خوب است. هرچند از باخت ناراحتم اما ان‌شاءالله از نیم‌فصل دوم برمی‌گردم. الان در تمرینات گروهی شرکت می‌کنم و با هماهنگی کادرفنی، در نیم‌فصل دوم برای سپاهان بازی خواهم کرد.»

او با اشاره به جریان مسابقه افزود: «نیمه اول خیلی خوبی داشتیم، اما مصدومیت‌هایی که برای دانشگر و رضاوند پیش آمد، شرایط بازی را تا حدی تغییر داد.»

وینگر سپاهان همچنین با تمجید از محرم نویدکیا گفت: «آقا محرم هم از نظر شخصیتی و هم از نظر فنی فوق‌العاده هستند و امیدوارم بتوانم با بازگشتم به تیم، به سپاهان کمک کنم.»

لیموچی در پایان با اشاره به هدف بزرگ خود تصریح کرد: «برمی‌گردم و تمام تلاشم را می‌کنم تا برای سپاهان مؤثر باشم. هدفم این است که اگر لیاقت داشته باشم، مسافر جام جهانی شوم.»

انتهای پیام/
