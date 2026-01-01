جدول لیگ برتر: سپاهان قهرمان نیم فصل شد
با پایان نیمفصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان با ۳۰ امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفت.
به گزارش ایلنا، با بسته شدن پرونده نیمفصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران، حالا میتوان با نگاهی دقیقتر به عملکرد مدعیان و روند جدول، تصویری روشن از آنچه در نیمفصل دوم در انتظار فوتبال ایران است ترسیم کرد؛ نیمفصلی که بیتردید با رقابتی فشردهتر و حساستر دنبال خواهد شد.
پایان نیمفصل با پیروزی ۲ بر یک استقلال مقابل سپاهان در دیدار معوقه هفته دهم، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نتایج این مقطع بود. نتیجهای که اگرچه مانع صدرنشینی سپاهان نشد، اما نشان داد استقلال با وجود فراز و نشیبهای فراوان، همچنان یکی از اضلاع اصلی مثلث قدرت لیگ برتر است.
سپاهان؛ صدرنشین باثبات و منسجم
سپاهان با هدایت محرم نویدکیا، نیمفصل نخست را با کمترین نوسان پشت سر گذاشت. زردپوشان اصفهانی در کنار ساختار دفاعی منظم، تنوع تاکتیکی در فاز هجومی داشتند و توانستند در اکثر مسابقات، جریان بازی را در اختیار بگیرند. صدرنشینی سپاهان حاصل ثبات، عمق ترکیب و استفاده درست از بازیکنان باتجربه در کنار جوانترهاست. با این حال شکست خانگی مقابل استقلال زنگ هشداری جدی برای این تیم بود؛ هشداری که نشان داد سپاهان در بازیهای بزرگ، همچنان نیازمند تمرکز صددرصدی تا سوت پایان است.
پرسپولیس؛ تعقیب آرام اما خطرناک
پرسپولیس نیمفصل را در رتبه دوم به پایان رساند؛ تیمی که شاید در مقاطعی از نظر نتیجهگیری فراز و نشیب داشت، اما از نظر ساختار کلی، همچنان یکی از منسجمترین تیمهای لیگ محسوب میشود. سرخپوشان با تکیه بر تجربه بالای بازیکنان کلیدی و مدیریت بازی در لحظات حساس، فاصله خود با صدر جدول را حفظ کردند. پرسپولیس در نیمفصل دوم، بیش از هر چیز به تقویت خط حمله و افزایش قدرت گلزنی نیاز دارد؛ چراکه رقابت در بالای جدول کوچکترین لغزشها را تنبیه خواهد کرد.
استقلال؛ بازگشت به کورس با بردی حیثیتی
استقلال نیمفصل پرتنشی را پشت سر گذاشت. فشار نتایج، انتقادات از ریکاردو ساپینتو و نوسان در عملکرد تیم، آبیها را در مقاطعی از کورس قهرمانی دور کرد، اما پیروزی مقابل سپاهان در نقشجهان، همهچیز را تغییر داد. این برد نهتنها سه امتیاز حیاتی برای استقلال به همراه داشت، بلکه از نظر روحی و روانی، تیم را به شکل محسوسی احیا کرد. استقلال نشان داد اگر بتواند ثبات تاکتیکی و تمرکز دفاعی را حفظ کند، همچنان توان رقابت با هر تیمی را دارد.
میانه جدول؛ رقابت فشرده و غیرقابل پیشبینی
در میانه جدول، تیمهایی چون تراکتور، گلگهر، ملوان و خیبر خرمآباد رقابتی نزدیک و فشرده را تجربه کردند. فاصله امتیازی کم میان این تیمها باعث شده نیمفصل دوم برای کسب سهمیه و حتی نزدیک شدن به مدعیان، اهمیت دوچندانی پیدا کند. هر لغزش میتواند یک تیم را چند پله در جدول جابهجا کند.
پایین جدول؛ زنگ خطر جدی برای فانوسبهدستان
در انتهای جدول نیز چند تیم با شرایط نگرانکنندهای نیمفصل را به پایان رساندند. ضعف در خط دفاع، ناتوانی در گلزنی و مشکلات مدیریتی، عواملی هستند که اگر در تعطیلات نیمفصل برای آنها چارهاندیشی نشود، میتواند سرنوشت تلخی در پایان فصل رقم بزند.
در مجموع، نیمفصل نخست لیگ برتر با صدرنشینی سپاهان، تعقیب حسابشده پرسپولیس و بازگشت استقلال به جمع مدعیان به پایان رسید. از ۲۶ دیماه و با آغاز نیمفصل دوم، لیگ وارد مرحلهای خواهد شد که اشتباهات کمتر، فشار بیشتر و رقابتی نفسگیرتر را به همراه دارد؛ جایی که قهرمان، تیمی خواهد بود که بیش از هر چیز، ثبات، تمرکز و عمق ترکیب را در طول مسیر حفظ کند.