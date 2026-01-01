ساپینتو آیندهاش را بیمه کرد
سپاهان 1-2 استقلال: قلی زاده یاد پاتوسی را در نقش جهان زنده کرد
دیدار معوقه سپاهان و استقلال در نقشجهان با برتری ۲ بر ۱ آبیپوشان به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای سپاهان اصفهان و استقلال تهران عصر امروز از ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه نقشجهان برگزار شد؛ مسابقهای که بهعنوان بازی معوقه هفته دهم لیگ برتر و آخرین دیدار نیمفصل اول، حساسیت بالایی برای هر دو تیم داشت. حضور دو تیم مدعی و پرستاره فوتبال ایران، این مسابقه را به یکی از جذابترین بازیهای فصل تبدیل کرده بود.
سپاهانِ محرم نویدکیا که صدرنشینی خود را در نیمفصل نخست قطعی کرده بود، با هدف افزایش فاصله امتیازی با رقبا پا به میدان گذاشت. زردپوشان در صورت پیروزی میتوانستند اختلاف خود با تراکتور و استقلال را دو رقمی کرده و فاصله مطمئنی با پرسپولیسِ ردهدومی ایجاد کنند. در سوی مقابل، استقلالِ ریکاردو ساپینتو که هفتههای پرحاشیه و نتایج سینوسی را پشت سر گذاشته بود، این دیدار را فرصتی برای بازگشت به آرامش و پایان نیمفصل با روحیهای بهتر میدانست.
بازی با فشار ابتدایی استقلال آغاز شد و در دقیقه ۱۰، خطای بازیکن سپاهان روی سامان فلاح باعث شد داور پس از بازبینی VAR، نقطه پنالتی را نشان دهد. یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و با ضربهای محکم، آنتونیو آدان را مغلوب کرد تا استقلال خیلی زود از میزبان پیش بیفتد.
اما این برتری تنها چهار دقیقه دوام داشت. در دقیقه ۱۴، ارسال خطرناک سپاهانیها روی دروازه استقلال با تکل ناموفق رستم آشورماتوف همراه شد و مدافع ازبک استقلال به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا بازی خیلی زود به تساوی کشیده شود.
پس از این گل، مسابقه با ریتمی بالا و جذاب ادامه پیدا کرد. سپاهان بارها با شوتهای از راه دور آلوز و گودرزی دروازه استقلال را تهدید کرد و در مقابل، استقلال نیز روی ضدحملات خطرناک نشان داد. شوت آلوز در دقیقه ۲۱ به تیرک دروازه برخورد کرد و چند دقیقه بعد، واکنش خوب حسینی مانع گلزنی گودرزی شد.
در نیمه دوم، هر دو مربی با تغییرات تاکتیکی به دنبال کسب سه امتیاز بودند. استقلال رفتهرفته بازی را متعادل کرد و با اضافه شدن بازیکنان سرعتی، فشار بیشتری روی خط دفاع سپاهان آورد. در مقابل، سپاهان نیز همچنان روی شوتهای از پشت محوطه و ارسال از جناحین حساب باز کرده بود.
در حالی که به نظر میرسید بازی با تساوی به پایان برسد، استقلال در دقیقه ۲+۹۰ به گل پیروزی رسید. ارسال دقیق یاسر آسانی در محوطه ششقدم ابتدا با ضربه سر اسماعیل قلیزاده و واکنش سیدحسین حسینی همراه شد، اما توپ برگشتی بار دیگر به این بازیکن جوان رسید و او با ضربهای دقیق، گل دوم و سرنوشتساز استقلال را به ثمر رساند.
این گل، شوک بزرگی به سپاهان وارد کرد و تلاشهای دقایق پایانی میزبان برای جبران نتیجه ثمری نداشت تا استقلال با یک برد ارزشمند، نیمفصل را با سه امتیاز شیرین به پایان برساند.
این مسابقه علاوه بر حساسیت جدولی، از نظر تقابل بازیکنان سابق دو تیم نیز اهمیت ویژهای داشت. حضور سیدحسین حسینی و آرش رضاوند مقابل تیم سابقشان و همچنین سابقه بازی چندین بازیکن دیگر در هر دو تیم، فضای حیثیتی خاصی به این دیدار داده بود؛ موضوعی که درگیریها، کارتهای زرد و تنشهای کنار زمین نیز آن را تأیید میکرد.
در نهایت، استقلال با این پیروزی علاوه بر کسب سه امتیاز مهم، فشار را از روی کادر فنی خود کاهش داد و با روحیهای بهتر به تعطیلات نیمفصل رفت؛ در حالی که سپاهان با وجود صدرنشینی، طعم یک شکست خانگی تلخ را چشید.
ترکیب سپاهان اصفهان:
سیدحسین حسینی - امین حزباوی - محمد دانشگر(هادی محمدی-46) - آریا یوسفی - احسان حاجصفی - عارف حاجیعیدی - آرش رضاوند(میلاد زکیپور-46) - ریکاردو آلوز - محمدمهدی لطفی(نورافکن-78) و محمد عسکری(انزو کریولی-65)
سرمربی: محرم نویدکیا
ترکیب استقلال تهران:
آنتونیو آدان - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - صالح حردانی - حسین گودرزی - امیرمحمد رزاقینیا(جلال الدین ماشاریپوف-74)(عارف غلامی6+90) - روزبه چشمی - منیر الحدادی - علیرضا کوشکی(اسماعیل قلیزاده-66) - یاسر آسانی و داکنز نازون(سعید سحرخیزان-64)
سرمربی: ریکاردو ساپینتو