نیمه اول استقلال و سپاهان برنده نداشت

در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، نیمه اول دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، استقلال در همان دقایق ابتدایی بازی و روی خطای بازیکن سپاهان روی سامان فلاح صاحب یک پنالتی شد که آسانی در دقیقه ۱۰ موفق به گلزنی شد و تیمش را پیش انداخت. اما تنها چهار دقیقه بعد، روی ارسال توپ از سمت سپاهان و تکل آشورماتوف، توپ وارد دروازه استقلال شد تا بازی ۱-۱ مساوی شود.

در ادامه نیمه اول، بازی سرعت و هیجان بالایی داشت. شوت آلوز در دقیقه ۲۱ به تیرک برخورد کرد و در دقیقه ۲۴، شوت گودرزی توسط حسینی راهی کرنر شد. همچنین در دقیقه ۲۸، شوت منیر الحدادی نیز توسط حسینی مهار شد.

سپاهان چندین بار با شوت از پشت محوطه جریمه تلاش کرد به گل برسد، اما موفق نبود. در دقیقه ۴۳، شوت آسانی از کنار دروازه سپاهان به اوت رفت و در دقیقه ۴+۴۵، شوت آریا یوسفی توسط آدان به کرنر فرستاده شد.

در ادامه نیمه اول، موقعیت خاص دیگری روی دروازه‌ها رقم نخورد و بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

