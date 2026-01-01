خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمربی تیم ملی گابن اخراج شد

سرمربی تیم ملی گابن اخراج شد
کد خبر : 1736336
لینک کوتاه کپی شد.

فدراسیون فوتبال گابن به‌طور رسمی اعلام کرد که کادر فنی تیم ملی این کشور به دلیل عملکرد ضعیف در جام ملت‌های آفریقا برکنار شده و فعالیت تیم تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال گابن در بیانیه‌ای رسمی از پایان همکاری با یری مویوما و کادر فنی تیم ملی خبر داد. این تصمیم پس از ناکامی شاگردان در جام ملت‌های آفریقا و نتایج نامطلوب تیم اتخاذ شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که فعالیت تیم ملی تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآمده و فدراسیون همچنین بازیکنان پی‌یر امریک اوبامیانگ و ایکویلی مانگا را به‌صورت دائمی از تیم ملی کنار گذاشته است.

این اقدام فدراسیون فوتبال گابن، نشان‌دهنده تلاش برای بازسازی تیم ملی و بازنگری در ساختار فنی و انتخابی تیم پیش از رقابت‌های آینده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی