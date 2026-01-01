سرمربی تیم ملی گابن اخراج شد
فدراسیون فوتبال گابن بهطور رسمی اعلام کرد که کادر فنی تیم ملی این کشور به دلیل عملکرد ضعیف در جام ملتهای آفریقا برکنار شده و فعالیت تیم تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال گابن در بیانیهای رسمی از پایان همکاری با یری مویوما و کادر فنی تیم ملی خبر داد. این تصمیم پس از ناکامی شاگردان در جام ملتهای آفریقا و نتایج نامطلوب تیم اتخاذ شد.
در ادامه این بیانیه آمده است که فعالیت تیم ملی تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآمده و فدراسیون همچنین بازیکنان پییر امریک اوبامیانگ و ایکویلی مانگا را بهصورت دائمی از تیم ملی کنار گذاشته است.
این اقدام فدراسیون فوتبال گابن، نشاندهنده تلاش برای بازسازی تیم ملی و بازنگری در ساختار فنی و انتخابی تیم پیش از رقابتهای آینده است.