مهاجم سابق آبی‌ها مشاور فنی مدیرعامل استقلال خوزستان شد
با صدور حکمی از سوی بهنام ابولقاسم‌پور، مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، آرش افشین، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه استقلال خوزستان، به سمت مشاور مدیرعامل در امور فنی باشگاه منصوب شد تا نقش مؤثری در ارتقای ساختار فنی و توسعه فوتبال پایه ایفا کند.

به گزارش ایلنا،  بر اساس این انتصاب، آرش افشین مسئول نظارت تخصصی بر عملکرد آکادمی باشگاه، ارزیابی و ارائه گزارش‌های ماهیانه از فعالیت مدیران آکادمی، ایجاد نظم ساختاری و پایش فرآیندهای فنی خواهد بود. هدف از این حکم، تقویت بنیان‌های فنی و حرفه‌ای باشگاه و ارتقای سطح فوتبال پایه اعلام شده است.

آرش افشین فوتبال خود را از رده‌های پایه باشگاه بنیاد رامهرمز آغاز کرد و پس از درخشش در تیم فرهنگ شهرداری رامهرمز، به تیم‌های پایه فولاد خوزستان و سپس تیم امید این باشگاه پیوست. او با هدایت مجید جلالی به تیم بزرگسالان فولاد خوزستان منتقل شد و نخستین تجربه حضور در لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورد.

وی طی چهار فصل حضور در فولاد خوزستان، نقش مؤثری در موفقیت‌های تیم ایفا کرد و پس از حضور در باشگاه سپاهان اصفهان، مجدداً به فولاد بازگشت و در فصل ۱۳۹۲–۱۳۹۳، همراه با تیم خود عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران را کسب کرد. همچنین افشین سابقه بازی در ملوان بندر انزلی، استقلال تهران و استقلال خوزستان را در کارنامه دارد و همواره به‌عنوان بازیکنی فنی، متعهد و اثرگذار شناخته شده است.

آرش افشین دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی است و در رده ملی نیز عملکرد قابل توجهی داشت. او با درخشش در تیم ملی امید، مورد توجه افشین قطبی قرار گرفت و در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۱ نخستین گل ملی خود را به ثمر رساند.

انتصاب افشین به عنوان مشاور مدیرعامل، گامی مهم در بهره‌گیری از تجربه و دانش فنی بازیکنان پیشین استان و ارتقای ساختار فنی باشگاه استقلال خوزستان تلقی می‌شود و انتظار می‌رود تاثیر مثبتی در توسعه فوتبال پایه و مدیریت فنی این باشگاه داشته باشد.

