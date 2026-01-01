اعلام ترکیب استقلال در مصاف با سپاهان
ترکیب استقلال برای دیدار با سپاهان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، ترکیب تیمش برای دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر مقابل سپاهان را اعلام کرد:
ترکیب اصلی استقلال
آنتونی آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقینیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، داکنز نازون
این دیدار امروز ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد و نگاهها به تقابل مستقیم تیم صدرنشین سپاهان با شاگردان ساپینتو معطوف است.