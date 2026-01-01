اعلام ترکیب استقلال در مصاف با سپاهان

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، ترکیب تیمش برای دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر مقابل سپاهان را اعلام کرد:

ترکیب اصلی استقلال

آنتونی آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، داکنز نازون

این دیدار امروز ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد و نگاه‌ها به تقابل مستقیم تیم صدرنشین سپاهان با شاگردان ساپینتو معطوف است.

