اعلام ترکیب سپاهان برای دیدار برابر استقلال

کد خبر : 1736321
لینک کوتاه کپی شد.

در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر، سپاهان امروز از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان میزبان استقلال خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  در آخرین دیدار نیم‌فصل اول لیگ برتر و در چارچوب بازی عقب‌افتاده هفته دهم، سپاهان از ساعت ۱۷ امروز در استادیوم نقش جهان پذیرای استقلال خواهد بود. شاگردان محرم نویدکیا با ۳۰ امتیاز از ۱۴ بازی و دو امتیاز بیشتر نسبت به تیم دوم، برای تثبیت صدرنشینی خود در این نیم‌فصل به کسب هر سه امتیاز نیاز دارند.

نویدکیا تیمش را با ترکیب حسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، احسان حاجی‌صفی، آریا یوسفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، محمد عسکری و انزو کریولی به میدان خواهد فرستاد.

اعلام ترکیب سپاهان برای دیدار برابر استقلال

یکی از نکات جالب این دیدار، حضور چند بازیکن سابق استقلال در ترکیب و نیمکت سپاهان است؛ حسین حسینی، محمد دانشگر، آرش رضاوند، امید نورافکن و کاوه رضایی سابقه بازی در جمع آبی‌پوشان را دارند و امروز مقابل تیم سابق خود قرار خواهند گرفت. چهره ویژه این مسابقه، حسین حسینی است؛ کاپیتان پیشین استقلال که پس از ۱۱ سال و با حواشی فراوان تابستان گذشته از جمع آبی‌ها جدا شد و به سپاهان پیوست.

در طرف مقابل، استقلال با ۲۲ امتیاز از ۱۴ بازی در رده ششم جدول لیگ برتر قرار دارد و امیدوار است با ارائه عملکردی موفق، فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهد. این بازی در حالی برگزار می‌شود که نگاه‌ها به تقابل بازیکنان سابق و رقابت نزدیک برای صدرنشینی دوخته شده است.

