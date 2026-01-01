خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: مارسکا از هدایت چلسی برکنار شد

رسمی: مارسکا از هدایت چلسی برکنار شد
کد خبر : 1736317
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه چلسی به‌طور رسمی از پایان همکاری خود با انزو مارسکا، سرمربی این تیم خبر داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که آبی‌های لندن همچنان در چند رقابت مهم فصل جاری حضور دارند.

به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد همکاری‌اش با انزو مارسکا، سرمربی ایتالیایی این تیم، به پایان رسیده است. 

مارسکا در مدت حضور خود روی نیمکت چلسی موفق شد این تیم را به قهرمانی در لیگ کنفرانس اروپا و همچنین جام جهانی باشگاه‌ها برساند؛ افتخاراتی که به‌عنوان بخشی مهم از تاریخ اخیر باشگاه ثبت خواهد شد.

در بیانیه چلسی با قدردانی از عملکرد این سرمربی آمده است که باشگاه از تلاش‌ها و دستاوردهای مارسکا تشکر می‌کند و نقش او در موفقیت‌های اخیر تیم را ارزشمند می‌داند.

با این حال، چلسی تأکید کرده که با توجه به اهداف مهمی که همچنان در چهار رقابت مختلف پیش‌روی تیم قرار دارد ــاز جمله تلاش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپاــ هر دو طرف به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ایجاد تغییر در کادر فنی می‌تواند بهترین فرصت برای بازگرداندن تیم به مسیر اصلی در ادامه فصل باشد.

باشگاه چلسی در پایان، برای انزو مارسکا در ادامه دوران حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی