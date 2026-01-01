رسمی: مارسکا از هدایت چلسی برکنار شد
باشگاه چلسی بهطور رسمی از پایان همکاری خود با انزو مارسکا، سرمربی این تیم خبر داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که آبیهای لندن همچنان در چند رقابت مهم فصل جاری حضور دارند.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی با انتشار بیانیهای اعلام کرد همکاریاش با انزو مارسکا، سرمربی ایتالیایی این تیم، به پایان رسیده است.
مارسکا در مدت حضور خود روی نیمکت چلسی موفق شد این تیم را به قهرمانی در لیگ کنفرانس اروپا و همچنین جام جهانی باشگاهها برساند؛ افتخاراتی که بهعنوان بخشی مهم از تاریخ اخیر باشگاه ثبت خواهد شد.
در بیانیه چلسی با قدردانی از عملکرد این سرمربی آمده است که باشگاه از تلاشها و دستاوردهای مارسکا تشکر میکند و نقش او در موفقیتهای اخیر تیم را ارزشمند میداند.
با این حال، چلسی تأکید کرده که با توجه به اهداف مهمی که همچنان در چهار رقابت مختلف پیشروی تیم قرار دارد ــاز جمله تلاش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپاــ هر دو طرف به این جمعبندی رسیدهاند که ایجاد تغییر در کادر فنی میتواند بهترین فرصت برای بازگرداندن تیم به مسیر اصلی در ادامه فصل باشد.
باشگاه چلسی در پایان، برای انزو مارسکا در ادامه دوران حرفهایاش آرزوی موفقیت کرده است.