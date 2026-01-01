خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام شوکه‌کننده ساپینتو به رامین رضاییان در پوستر استقلال؛ اخراج نرم قبل از بازی با سپاهان؟

پیام شوکه‌کننده ساپینتو به رامین رضاییان در پوستر استقلال؛ اخراج نرم قبل از بازی با سپاهان؟
کد خبر : 1736276
لینک کوتاه کپی شد.

پوستر رسمی باشگاه استقلال پیش از دیدار حساس مقابل سپاهان، جنجال تازه‌ای در فضای مجازی به راه انداخت؛ جایی که حضور پررنگ صالح حردانی و حذف چهره رامین رضاییان، این شائبه را تقویت کرد که ریکاردو ساپینتو تصمیم نهایی خود را برای جدایی رضاییان در نیم‌فصل گرفته است. آیا این پوستر، پایان کار ستاره پرحاشیه استقلال را تأیید می‌کند؟

به گزارش ایلنا، استقلال عصر پنجشنبه جدال فوق العاده مهم خود برابر سپاهان را برگزار می‌کند و پس از آن تعطیلات نیم فصل برای هر دو تیم آغاز خواهد شد. تعطیلاتی که البته برای استقلال به خاطر درگیری با جام حذفی، کمتر از اغلب تیم‌ها خواهد بود.

باشگاه استقلال صبح پنجشنبه پوستر روز بازی خود برابر سپاهان را منتشر کرد و نکته جالب توجه در آن، چهره صالح حردانی بود که خیلی مورد توجه هواداران این تیم در فضای مجازی قرار گرفت. طرفداران استقلال تاکید دارند طبق عرفی نانوشته در فوتبال جهان، پوستر روز بازی به نوعی با سرمربی تیم هماهنگ می‌شود و به بازیکنانی که او بخواهد، به صورت ویژه پرداخته خواهد شد روی همین اصل استقلالی‌ها معتقدند وضوح چهره حردانی در پوستری که صورت اغلب بازیکنان استقلال مشخص نیست، می‌تواند پیغام ویژه‌ای از طرف ریکاردو ساپینتو به رامین رضاییان باشد که نشان بدهد سرمربی استقلال به صالح و سمت راست تیمش کاملاً اعتقاد داشته و تصمیمی برای نیمکت نشین کردن این بازیکن ندارد بنابراین رضائیان یا باید با شرایط کنار بیاید، یا اینکه در نیم فصل از جمع آبی پوشان جدا شود.

رامین رضاییان چند روز قبل مدعی شده بود که ریکاردو ساپینتو تمایلی برای ماندن او در استقلال ندارد و خود این مربی هم در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با گل گهر تاکید کرد رضائیان در پایان نیم فصل اول جدا خواهد شد ولی  ظاهرا کادر مدیریتی باشگاه استقلال با این قضیه موافق نیستند.

پیام شوکه‌کننده ساپینتو به رامین رضاییان در پوستر استقلال؛ اخراج نرم قبل از بازی با سپاهان؟

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی