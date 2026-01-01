به گزارش ایلنا، استقلال عصر پنجشنبه جدال فوق العاده مهم خود برابر سپاهان را برگزار می‌کند و پس از آن تعطیلات نیم فصل برای هر دو تیم آغاز خواهد شد. تعطیلاتی که البته برای استقلال به خاطر درگیری با جام حذفی، کمتر از اغلب تیم‌ها خواهد بود.

باشگاه استقلال صبح پنجشنبه پوستر روز بازی خود برابر سپاهان را منتشر کرد و نکته جالب توجه در آن، چهره صالح حردانی بود که خیلی مورد توجه هواداران این تیم در فضای مجازی قرار گرفت. طرفداران استقلال تاکید دارند طبق عرفی نانوشته در فوتبال جهان، پوستر روز بازی به نوعی با سرمربی تیم هماهنگ می‌شود و به بازیکنانی که او بخواهد، به صورت ویژه پرداخته خواهد شد روی همین اصل استقلالی‌ها معتقدند وضوح چهره حردانی در پوستری که صورت اغلب بازیکنان استقلال مشخص نیست، می‌تواند پیغام ویژه‌ای از طرف ریکاردو ساپینتو به رامین رضاییان باشد که نشان بدهد سرمربی استقلال به صالح و سمت راست تیمش کاملاً اعتقاد داشته و تصمیمی برای نیمکت نشین کردن این بازیکن ندارد بنابراین رضائیان یا باید با شرایط کنار بیاید، یا اینکه در نیم فصل از جمع آبی پوشان جدا شود.

رامین رضاییان چند روز قبل مدعی شده بود که ریکاردو ساپینتو تمایلی برای ماندن او در استقلال ندارد و خود این مربی هم در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با گل گهر تاکید کرد رضائیان در پایان نیم فصل اول جدا خواهد شد ولی ظاهرا کادر مدیریتی باشگاه استقلال با این قضیه موافق نیستند.

