به گزارش ایلنا، با پایان رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا برای تیم ملی گابن و ستاره‌اش، دیدیه اندونگ، وضعیت این هافبک استقلال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گابن در دو بازی قبلی خود برابر تیم‌های کامرون و نیجریه شکست خورد و حالا بازی پایانی مرحله گروهی‌اش مقابل ساحل عاج جنبه تشریفاتی دارد.

اما پایان این مسابقات برای اندونگ معماهایی تازه به همراه دارد؛ چرا که او اخیراً قرارداد خود را با استقلال به طور یک‌طرفه فسخ کرده و آینده‌اش در نیم‌فصل جدید با ابهامات فراوانی مواجه است. در حالی که مسئولان استقلال هنوز خود را مالک این بازیکن می‌دانند، اما ماجرای فسخ قرارداد بدون شک آن‌ها و اندونگ را به چالش‌های حقوقی سوق خواهد داد.

اندونگ پس از اتمام جام ملت‌ها برای چند روز استراحت خواهد کرد و سپس تکلیف آینده حرفه‌ای خود را مشخص خواهد کرد. به گفته منابع خبری، الریاض عربستان، باشگاهی که پیش از پیوستن به استقلال در آن بازی می‌کرد، به شدت خواهان بازگشت این هافبک گابنی است، اما او هنوز در مورد مقصد بعدی‌اش تصمیم قطعی نگرفته است. همچنین شایعاتی درباره احتمال حضور او در یکی دیگر از تیم‌های ایرانی به گوش می‌رسد، که به نظر می‌رسد پایه و اساس درستی نداشته باشد.

علی تاجرنیا، مسئول باشگاه استقلال، پیش‌تر درباره وضعیت فسخ قرارداد اندونگ اظهار داشته است: «او همچنان بازیکن ماست و هیچ بحثی درباره فسخ وجود ندارد. ما منتظر بازگشت او خواهیم بود.»

