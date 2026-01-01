ستاره ایران نیم ساعته با پرسپولیس به توافق رسید/ پرواز آلمان به خاطر سرخ ها کنسل شد

به گزارش ایلنا، رابطه وحید هاشمیان با باشگاه پرسپولیس این روزها اصلا گرم نیست و هفته قبل شاهد مصاحبه تند او پیرامون برخی جریانات حاکم بر این باشگاه بودیم که در نهایت زمینه برای برکناری هاشمیان از سرمربیگری سرخ‌پوشان را فراهم کرده بود.

وحید اما ۱۵ سال قبل هنگامی که به عنوان یک بازیکن باتجربه به این تیم پیوست، در روز ۱۱ دی ۱۳۸۹ حرف‌های دیگری می‌زد. حرف‌هایی که بد نیست چکیده آن‌ها را دوباره بخوانیم:

حضورم در پرسپولیس خیلی سریع اتفاق افتاد چون دقیقه ۹۰ به این تیم ملحق شدم. باور کنید دنبال بلیت برگشت به آلمان بودم ولی به خاطر پیوستن به پرسپولیس آن را باطل کردم.

علی دایی با من برای پیوستن به پرسپولیس صحبت کرد و پس از گفت‌وگو با ایشان طی کمتر از ۳۰ دقیقه با پرسپولیس به توافق رسیدم.

من همه بازیکنان پرسپولیس را نمی‌شناسم اما در تمرین دیدم که چقدر جنگنده کار می‌کنند.

چون مدت‌ها از فوتبال ایران دور بودم تصمیم گرفتم با پرسپولیس قرارداد ۶ماهه ببندم و اگر شرایط برایم خوب بود، ماندن در این تیم اولویت اولم است.

