خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره ایران نیم ساعته با پرسپولیس به توافق رسید/ پرواز آلمان به خاطر سرخ ها کنسل شد

ستاره ایران نیم ساعته با پرسپولیس به توافق رسید/ پرواز آلمان به خاطر سرخ ها کنسل شد
کد خبر : 1736227
لینک کوتاه کپی شد.

در چنین روزی وحید هاشمیان ۱۵ سال قبل به پرسپولیس پیوست و مدعی شد نیم‌ساعته با این تیم به توافق رسیده است.

به گزارش ایلنا، رابطه وحید هاشمیان با باشگاه پرسپولیس این روزها اصلا گرم نیست و هفته قبل شاهد مصاحبه تند او پیرامون برخی جریانات حاکم بر این باشگاه بودیم که در نهایت زمینه برای برکناری هاشمیان از سرمربیگری سرخ‌پوشان را فراهم کرده بود.

وحید اما ۱۵ سال قبل هنگامی که به عنوان یک بازیکن باتجربه به این تیم پیوست، در روز ۱۱ دی ۱۳۸۹ حرف‌های دیگری می‌زد. حرف‌هایی که بد نیست چکیده آن‌ها را دوباره بخوانیم:

  • حضورم در پرسپولیس خیلی سریع اتفاق افتاد چون دقیقه ۹۰ به این تیم ملحق شدم. باور کنید دنبال بلیت برگشت به آلمان بودم ولی به خاطر پیوستن به پرسپولیس آن را باطل کردم.
  • علی دایی با من برای پیوستن به پرسپولیس صحبت کرد و پس از گفت‌وگو با ایشان طی کمتر از ۳۰ دقیقه با پرسپولیس به توافق رسیدم.
  • من همه بازیکنان پرسپولیس را نمی‌شناسم اما در تمرین دیدم که چقدر جنگنده کار می‌کنند.
  • چون مدت‌ها از فوتبال ایران دور بودم تصمیم گرفتم با پرسپولیس قرارداد ۶ماهه ببندم و اگر شرایط برایم خوب بود، ماندن در این تیم اولویت اولم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی