پرسپولیس خواهان بازگشت 8 محبوب/ ستاره مورد علاقه هواداران برمی گردد؟
پرسپولیس برای بازگشت هافبک محبوب هواداران دست به کار شد.
به گزارش ایلنا، با شروع فصل نقلوانتقالات زمستانی، موجی از اخبار و شایعات پیرامون تیمهای لیگ برتری شکل گرفته که سهم پرسپولیس از این گمانهزنیها پررنگتر از سایر تیمهاست. مدیران این باشگاه در تلاش هستند با تقویت ترکیب، تیمی قدرتمندتر را راهی نیمفصل دوم کنند.
در این میان، نام احمد نوراللهی، بازیکن ایرانی شاغل در لیگ امارات و کاپیتان سابق پرسپولیس، بهعنوان یکی از اهداف احتمالی سرخپوشان مطرح شده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد بازگشت نوراللهی به فوتبال ایران در شرایط فعلی صحت ندارد.
گفته میشود نوراللهی از وضعیت خود در فوتبال امارات رضایت دارد و با وجود جذابیت این شایعه برای هواداران، فعلاً برنامهای برای بازگشت به پرسپولیس ندارد. به این ترتیب، نام نوراللهی بیش از آنکه گزینهای جدی باشد، در حد یک شایعه نقلوانتقالاتی باقی مانده است.