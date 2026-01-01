به گزارش ایلنا، سیدحسین حسینی پس از بیش از یک دهه حضور در استقلال و تجربه کاپیتانی این تیم، فصل جاری را با پیراهن سپاهان آغاز کرد و حالا در یکی از حساس‌ترین مقاطع لیگ، برابر تیمی قرار می‌گیرد که سال‌ها درون دروازه‌اش ایستاده بود. این مسابقه از نظر فنی و روانی اهمیت ویژه‌ای برای گلر سپاهان دارد چراکه نخستین رویارویی رسمی او با استقلال در نقش‌جهان محسوب می‌شود.

حسینی شروعی کم‌نوسان در تیم جدیدش نداشت و در هفته‌های ابتدایی لیگ با انتقادهایی همراه شد، اما با تثبیت جایگاه خود در ترکیب سپاهان، روندی متفاوت را در پیش گرفت. ثبت چند کلین‌شیت متوالی و نقش‌آفرینی در یکی از منسجم‌ترین خطوط دفاعی فصل، جایگاه او را به‌عنوان گلر اول طلایی‌پوشان تثبیت کرد.

این دیدار برای حسینی تنها یک مسابقه سه امتیازی نیست. تقابل با استقلال، کادرفنی پیشین و هوادارانی که سال‌ها از او حمایت کرده‌اند، بار ذهنی خاصی به حضورش در این بازی داده است. آمارها نشان می‌دهد او تاکنون موفق به کسب پیروزی مقابل استقلال نشده و همین موضوع، انگیزه مضاعفی برای تغییر این روند در دیدار امروز ایجاد کرده است.

در سوی مقابل، استقلال برای عبور از سد سپاهان باید از دروازه‌بانی عبور کند که به اوج آمادگی رسیده و شناخت دقیقی از سبک بازی آبی‌پوشان دارد. سپاهان نیز در مسیر رقابت‌های بالای جدول، روی نمایش مطمئن حسینی حساب ویژه‌ای باز کرده است.

نقش‌جهان امروز میزبان مسابقه‌ای است که علاوه بر اهمیت جدولی، یک داستان شخصی پررنگ را در دل خود دارد؛ جایی که عملکرد سیدحسین حسینی می‌تواند یکی از نقاط تعیین‌کننده نتیجه نبرد سپاهان و استقلال باشد.

