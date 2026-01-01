ترکیب احتمالی سپاهان مقابل استقلال
دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه نقشجهان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، تقابل سپاهان و استقلال در شرایطی انجام میشود که هر دو تیم با انگیزههای متفاوتی پا به میدان میگذارند. این مسابقه نهتنها از نظر جایگاه دو تیم در جدول اهمیت دارد، بلکه به واسطه برخی دوئلهای فردی، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
در این میان، نگاهها بیش از همه به سیدحسین حسینی دوخته شده است. دروازهبان سپاهان که فصل جدید را پس از جدایی از استقلال و واگذاری بازوبند کاپیتانی آبیپوشان آغاز کرد، حالا در نقشجهان برابر تیم سابقش قرار میگیرد. حسینی که همراه سپاهان شرایط مطلوبی را در صدر جدول تجربه میکند، انگیزه بالایی دارد تا مقابل همتیمیهای پیشین خود نمایش مطمئنی ارائه دهد و در رقابت مستقیم با محمدرضا اخباری، جایگاهش را تثبیت کند.
در خط دفاعی، به نظر میرسد کادر فنی سپاهان قصدی برای ایجاد تغییر نداشته باشد. ترکیبی که در دیدار قبلی مقابل چادرملو به میدان رفت، بار دیگر شانس حضور در ترکیب اصلی را دارد. زوج محمدامین حزباوی و محمد دانشگر در مرکز خط دفاع، در کنار آریا یوسفی و احسان حاجصفی در کنارهها، ساختار دفاعی سپاهان را شکل میدهند؛ آرایشی که میتواند کار مهاجمان استقلال را دشوار کند و امنیت بیشتری برای دروازه این تیم به همراه داشته باشد.
در میانه میدان، حضور عارف حاجیعیدی و آرش رضاوند با توجه به عملکرد هفتههای اخیرشان محتمل به نظر میرسد. با این حال، محرم نویدکیا همچنان بر سر یک انتخاب تاکتیکی مردد است؛ استفاده از محمدمهدی لطفی در نقش هافبک هجومی یا تغییر جای امید نورافکن و عقبتر آوردن او به پست هافبک دفاعی، گزینههایی هستند که میتوانند چهره خط میانی سپاهان را تغییر دهند و قدرت تهاجمی تیم را افزایش دهند.
در خط حمله نیز احتمال ایجاد تغییر وجود دارد. بر اساس گمانهزنیها، میلاد زکیپور ممکن است بازی را از روی نیمکت آغاز کند تا انزو کریولی در ترکیب اصلی قرار بگیرد. مهاجم فیزیکی سپاهان وظیفه خواهد داشت با درگیری مداوم با مدافعان استقلال، فضا را برای بازیکنانی چون ایوان سانچز و محمد عسگری فراهم کند. البته اگر نورافکن در خط هافبک به کار گرفته شود، تغییراتی در چینش خط حمله ایجاد خواهد شد و سناریوهای متفاوتی برای ترکیب نهایی سپاهان قابل تصور است.
به این ترتیب، دیدار امروز نقشجهان تنها یک بازی معوقه نیست؛ مسابقهای است که جزئیات فنی و تصمیمات لحظهای میتواند سرنوشت آن را رقم بزند.
ترکیب احتمالی سپاهان برای دیدار با استقلال:
سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، احسان حاجصفی، آرش رضاوند، عارف حاجیعیدی، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، محمد عسگری و انزو کریولی.