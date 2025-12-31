نساجی از خرید تازه رونمایی کرد
باشگاه نساجی مازندران با امضای قرارداد رسمی، ایمان اکبری مدافع سابق پیکان و شمسآذر را به جمع شاگردان خود اضافه کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه نساجی مازندران از جدیدترین خرید خود پرده برداشت و بهطور رسمی اعلام کرد ایمان اکبری به این تیم پیوسته است. مدافعی که توانایی بازی در پست دفاع میانی و دفاع چپ را دارد و پس از حدود یک نیمفصل دوری از میادین، حالا آماده بازگشتی دوباره به فوتبال حرفهای شده است.
ایمان اکبری که نخستینبار با پیراهن پیکان به فوتبال ایران معرفی شد، تابستان سال گذشته راهی شمسآذر قزوین شد و خیلی زود جایگاه ثابتی در ترکیب این تیم به دست آورد. با این حال، مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی در میانه فصل، او را ناچار به دوری طولانیمدت از میادین کرد.
پس از پشت سر گذاشتن دوران درمان و ریکاوری، اکبری مورد توجه کادر فنی نساجی قرار گرفت، اما به دلیل پر بودن لیست تیم و لزوم اطمینان کامل از شرایط بدنی او، حضورش ابتدا به تمرینات محدود شد. در نهایت و پس از تأیید نهایی، این مدافع با امضای قرارداد رسمی، به عنوان بازیکن جدید نساجی معرفی شد.
قائمشهریها پیش از این نیز از سه خرید دیگر خود رونمایی کرده بودند؛ محمد صابریپور (وینگر مهاجم)، اسماعیل فلامرزی (مدافع راست) و صادق بوصبیح (هافبک دفاعی) تا نقلوانتقالات زمستانیشان را با جدیت دنبال کنند.