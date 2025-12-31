خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نساجی از خرید تازه رونمایی کرد

نساجی از خرید تازه رونمایی کرد
کد خبر : 1736073
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه نساجی مازندران با امضای قرارداد رسمی، ایمان اکبری مدافع سابق پیکان و شمس‌آذر را به جمع شاگردان خود اضافه کرد.

 

به گزارش ایلنا،  باشگاه نساجی مازندران از جدیدترین خرید خود پرده برداشت و به‌طور رسمی اعلام کرد ایمان اکبری به این تیم پیوسته است. مدافعی که توانایی بازی در پست دفاع میانی و دفاع چپ را دارد و پس از حدود یک نیم‌فصل دوری از میادین، حالا آماده بازگشتی دوباره به فوتبال حرفه‌ای شده است.

ایمان اکبری که نخستین‌بار با پیراهن پیکان به فوتبال ایران معرفی شد، تابستان سال گذشته راهی شمس‌آذر قزوین شد و خیلی زود جایگاه ثابتی در ترکیب این تیم به دست آورد. با این حال، مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی در میانه فصل، او را ناچار به دوری طولانی‌مدت از میادین کرد.

پس از پشت سر گذاشتن دوران درمان و ریکاوری، اکبری مورد توجه کادر فنی نساجی قرار گرفت، اما به دلیل پر بودن لیست تیم و لزوم اطمینان کامل از شرایط بدنی او، حضورش ابتدا به تمرینات محدود شد. در نهایت و پس از تأیید نهایی، این مدافع با امضای قرارداد رسمی، به عنوان بازیکن جدید نساجی معرفی شد.

قائمشهری‌ها پیش از این نیز از سه خرید دیگر خود رونمایی کرده بودند؛ محمد صابری‌پور (وینگر مهاجم)، اسماعیل فلامرزی (مدافع راست) و صادق بوصبیح (هافبک دفاعی) تا نقل‌وانتقالات زمستانی‌شان را با جدیت دنبال کنند.

 
نساجی از خرید تازه رونمایی کرد

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی