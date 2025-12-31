زلزله در نوکمپ؛ تراشتگن در آستانه خروج زمستانی
با باز شدن پنجره نقلوانتقالات زمستانی، بارسلونا ممکن است شاهد جدایی غیرمنتظره کاپیتان دوم خود باشد.
به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز سال نو میلادی و باز شدن رسمی پنجره نقلوانتقالات زمستانی، اتفاقی غیرمنتظره در اردوگاه بارسلونا در حال شکلگیری است؛ جایی که برخلاف انتظار، نام یکی از باسابقهترین بازیکنان تیم در صدر فهرست خروجیها قرار گرفته است. مارک آندره تراشتگن، کاپیتان دوم آبیواناریها، حالا بیش از هر زمان دیگری به درهای خروجی نوکمپ نزدیک شده است.
ماجرا به تصمیمی بازمیگردد که تابستان گذشته توسط مدیریت باشگاه و هانسی فلیک اتخاذ شد؛ قمار بزرگ روی خوان گارسیا. سرمربی آلمانی بارسا بدون تردید، این دروازهبان جوان را بهعنوان شماره یک تیم انتخاب کرد. تصمیمی که حتی بازگشت کامل تراشتگن از جراحی کمر و حضورش در جام حذفی نیز نتوانست آن را تغییر دهد. پیام باشگاه روشن است: گارسیا گلر اول است.
در این شرایط، تراشتگن در یک دوراهی حساس قرار دارد. ادامه حضور در بارسلونا به معنای نیمکتنشینی و از دست دادن شانس حضور ثابت در ترکیب تیم ملی آلمان است. موضوعی که برای او بسیار حیاتی تلقی میشود؛ چرا که کادر فنی مانشافت بهصراحت اعلام کردهاند شرط حضور در لیست جام جهانی ۲۰۲۶، بازی مداوم در سطح اول فوتبال اروپا است.
در همین فضا، باشگاه خیرونا بهعنوان جدیترین مشتری تراشتگن وارد عمل شده است. میچل، سرمربی خیرونا، طی روزهای اخیر با تمجید علنی از این گلر باتجربه، علاقه خود را پنهان نکرده است. این در حالی است که گلر فعلی خیرونا در آستانه جدایی قرار دارد و این تیم بهشدت به دنبال جذب یک دروازهبان مطمئن است.
با وجود دستمزد بالای تراشتگن، بارسلونا برای تسهیل این انتقال چراغ سبز نشان داده و حتی حاضر است بخش عمدهای از حقوق او را در صورت انتقال قرضی پرداخت کند. استراتژی باشگاه مشخص است: حفظ تراشتگن در ویترین فوتبال اروپا، افزایش شانس حضورش در جام جهانی و در نهایت فروش بهتر او در تابستان آینده.
حال باید دید آیا دروازهبان آلمانی حاضر میشود پس از سالها حضور درخشان در بارسلونا، پیراهن تیمی دیگر در کاتالونیا را بر تن کند یا نه؛ تصمیمی که میتواند یکی از جنجالیترین جابهجاییهای زمستانی فوتبال اروپا را رقم بزند.