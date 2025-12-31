بارسلونای فلیک؛ ۱۲ نشانه از بازگشت یک غول در سال ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، از لحظه‌ای که سوت پایان آخرین بازی بارسلونا در سال ۲۰۲۵ به صدا درآمد، می‌شد یک جمع‌بندی روشن داشت: آبی‌واناری‌ها دوباره زنده شده‌اند. تیمی که با هدایت هانسی فلیک، نه‌تنها جام‌ها را به ویترین برگرداند، بلکه امید و هیجان را هم به سکوها تزریق کرد. روزنامه «اسپورت» در گزارشی تحلیلی، ۱۲ کلید موفقیت بارسلونا در این سال را مرور کرده است.

۱- فلیک و بازگشت جام‌ها

لالیگا، کوپا دل‌ری و سوپرجام اسپانیا؛ سه‌گانه داخلی بارسلونا بهترین پاسخ به تردیدها درباره انتخاب سرمربی آلمانی بود. تیم فلیک با فوتبالی پرسرعت و تهاجمی، سال را با قهرمانی مقابل رئال مادرید آغاز کرد و با کامبکی دیگر برابر همین رقیب به پایان رساند. تنها حسرت، لیگ قهرمانان بود.

۲- مثلث هماهنگ لاپورتا، فلیک و دکو

یکی از تفاوت‌های بارسای ۲۰۲۵، آرامش مدیریتی است. هماهنگی میان رئیس باشگاه، مدیر ورزشی و سرمربی باعث شد هر بخش بدون حاشیه کار خود را انجام دهد؛ فرمولی که نتیجه داد.

۳- بارسلونای گلزن

۱۶۹ گل در یک سال؛ آماری خیره‌کننده که پنجمین رکورد تاریخ باشگاه محسوب می‌شود. بارسا در تمام ۳۷ بازی لالیگایی سال ۲۰۲۵ گل زد؛ تکرار رکوردی متعلق به سال ۱۹۴۳.

۴- پادشاهی کامبک‌ها در لالیگا

بارسا این فصل حتی از سال قبل هم مقاوم‌تر شد. پس از ۱۸ بازی، ۴۶ امتیاز گرفت؛ ۸ امتیاز بیشتر از فصل گذشته در همین مقطع. تیمی که به بازگشت عادت دارد.

۵- لیگ قهرمانان؛ رؤیایی دست‌یافتنی

حذف در نیمه‌نهایی مقابل اینتر تلخ بود، اما نشان داد بارسلونا دوباره مدعی است. مسیر هنوز سخت است، اما فاصله با قله کمتر شده.

۶- لامین یامال؛ پادشاه جوان

لامین یامال اگرچه توپ طلا را از دست داد، اما به ستاره بی‌چون‌وچرای بارسا تبدیل شد؛ بازیکنی که آینده تیم بر شانه‌های اوست.

۷- رافینیا و پدری؛ دو الماس کمتر دیده‌شده

رافینیا با درخشش فردی و پدری با نقش کلیدی در میانه میدان، ستون‌های فنی تیم فلیک بودند؛ حتی اگر جوایز فردی حق‌شان را کامل ادا نکرد.

۸- لاماسیا هنوز می‌تپد

اعتماد فلیک به آکادمی ادامه داشت؛ از لامین و کوبارسی تا درو و چهره‌های جوان دیگری که فرصت خودنمایی پیدا کردند.

۹- خوان گارسیا؛ شماره یک آینده

بارسا درون دروازه به ثبات رسید. خوان گارسیا پس از عبور از مصدومیت، به انتخاب اول تبدیل شد و خیال کادر فنی را راحت کرد.

۱۰- دفاعی که هنوز جای کار دارد

با وجود پیشرفت کلی، بارسلونا از نظر دفاع تیمی هنوز آسیب‌پذیر است؛ به‌ویژه پس از جدایی اینیگو مارتینز.

۱۱- رشفورد؛ انتقالی موفق

مارکوس رشفوردِ قرضی، انتخاب مستقیم فلیک بود؛ وینگری که با ۷ گل و ۱۱ پاس گل، ارزشش را ثابت کرد.

۱۲- بازگشت به نوکمپ؛ بازگشت جادو

بازگشت به اسپاتیفای نوکمپ نقطه اوج سال بود. تمام بازی‌های خانگی با برد تمام شد تا ثابت شود نوکمپ، هنوز نوکمپ است.

بارسلونا ۲۰۲۵ را با نمره‌ای بالا پشت سر گذاشت؛ تیمی که دوباره به خودش ایمان آورده و حالا با فلیک، ۲۰۲۶ را با جاه‌طلبی آغاز می‌کند.

