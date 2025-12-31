صعود تاریخی سودان بدون حتی یک گل
جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش شاهد اتفاقی بیسابقه بود.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ به میزبانی مراکش، با ثبت یک رکورد عجیب و تاریخی همراه شد؛ رکوردی که برای نخستینبار در تاریخ این تورنمنت رقم خورد و تیم ملی سودان را به تیتر اول رسانههای قاره سیاه رساند.
سودان به اولین تیم در تاریخ جام ملتهای آفریقا تبدیل شد که بدون گلزنی حتی یک بازیکن، از مرحله گروهی عبور کرده و راهی مرحله یکهشتم نهایی میشود. آماری شگفتانگیز که نشان میدهد ستون «گل زده» این تیم پس از پایان مرحله گروهی همچنان عدد صفر را نشان میدهد.
سودانیها در گروه پنجم این رقابتها با کسب ۳ امتیاز، پس از الجزایر صدرنشین و بورکینافاسوی ۶ امتیازی، در رده سوم جدول قرار گرفتند و بهعنوان یکی از تیمهای برتر سوم، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند. اما مسیر رسیدن به این صعود، کاملاً غیرمعمول و کمسابقه بود.
تنها پیروزی سودان در دور دوم مرحله گروهی رقم خورد؛ دیداری که این تیم در ورزشگاه محمد پنجم به مصاف گینه استوایی رفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. نکته عجیب این مسابقه آن بود که گل پیروزیبخش سودان نه توسط بازیکنان این تیم، بلکه با گلبهخودی سائول کوکو، مدافع گینه استوایی، در دقیقه ۷۴ به ثمر رسید.
به این ترتیب، سودان با اتکا به یک گلبهخودی و بدون ثبت حتی یک گل توسط مهاجمان یا هافبکهایش، ۳ امتیاز حیاتی را کسب کرد و راهی جمع ۱۶ تیم برتر قاره آفریقا شد.
اکنون سودانیها با رکوردی تاریخی پا به مرحله حذفی گذاشتهاند؛ رکوردی که بیش از هر چیز نشاندهنده نقش شانس و اتفاق در فوتبال است. باید دید آیا در مرحله یکهشتم نهایی، طلسم گلنزده سودان شکسته خواهد شد یا این داستان عجیب همچنان ادامه پیدا میکند.