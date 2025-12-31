سایه اخراج بالای سر مارسکا؛ چلسیِ پرستاره، نتایج ناامیدکننده

به گزارش ایلنا، با وجود حمایت‌های اولیه مدیران باشگاه چلسی، انزو مارسکا در موقعیتی حساس قرار گرفته و اگر نتواند هرچه سریع‌تر شرایط فنی تیمش را سامان دهد، خطر از دست دادن شغلش را به‌طور جدی احساس خواهد کرد. آمار تنها یک پیروزی در هفت بازی اخیر لیگ برتر، زنگ خطر را برای کادر فنی آبی‌های لندن به صدا درآورده است.

سه‌شنبه شب و در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، چلسی در حالی که مدیران ارشد باشگاه از جمله بهداد اقبالی، مالک باشگاه، در ورزشگاه استمفوردبریج حضور داشتند، مقابل بورنموث به تساوی ۲-۲ رضایت داد. نتیجه‌ای که نه‌تنها انتظارات را برآورده نکرد، بلکه واکنش تند هواداران را نیز به‌دنبال داشت.

در جریان این مسابقه، پس از تعویض کول پالمر در دقیقه ۶۳، سکوهای استمفوردبریج علیه مارسکا موضع گرفتند و سرمربی ایتالیایی با سوت و شعارهای اعتراضی هواداران مواجه شد؛ تا جایی که برخی تماشاگران با فریاد «تو نمی‌دونی داری چی کار می‌کنی» نارضایتی خود را آشکارا ابراز کردند.

پس از پایان مسابقه، مدیران بالادستی باشگاه طبق روال همیشگی، بدون اظهارنظر خاصی ورزشگاه را ترک کردند. در این میان، مارسکا از انجام مصاحبه‌های رسانه‌ای خودداری کرد و به دستیارانش اطلاع داد که از نظر جسمی شرایط مناسبی برای صحبت با خبرنگاران ندارد؛ اتفاقی که خود بر گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت او افزود.

اگرچه برنامه اولیه مدیران چلسی، انجام یک بازبینی جامع در تابستان آینده و پس از دو سال حضور مارسکا روی نیمکت بود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که در صورت تداوم این روند، باشگاه آماده است زودتر از موعد دست به تصمیمی جدی بزند.

در داخل باشگاه این باور وجود دارد که چلسی با توجه به کیفیت و عمق ترکیب خود، باید عملکرد به‌مراتب بهتری ارائه دهد. هدف‌گذاری اصلی آبی‌ها قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر لیگ برتر است، اما تساوی خانگی مقابل بورنموث یک ناکامی دیگر در مسیر رسیدن به این هدف محسوب می‌شود.

آمارها نیز به ضرر مارسکا سخن می‌گویند؛ چلسی در فصل جاری ۱۵ امتیاز را در دیدارهایی از دست داده که ابتدا از حریف پیش افتاده بود؛ آماری منفی که بدترین عملکرد در میان تیم‌های لیگ برتر به شمار می‌رود.

این نتایج باعث شده چلسی از جمع مدعیان قهرمانی فاصله بگیرد و به رده پنجم جدول سقوط کند؛ تا جایی که اکنون از نظر امتیازی به ناتینگهام فارستِ رده هفدهم نزدیک‌تر است تا آرسنالِ صدرنشین.

در ادامه، ماه ژانویه آزمونی دشوار برای مارسکا و شاگردانش خواهد بود؛ چرا که چلسی باید ۹ مسابقه فشرده را پشت سر بگذارد. این ماراتن سنگین از یکشنبه پیش‌رو و با دیدار حساس مقابل منچسترسیتی آغاز می‌شود؛ دیداری که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده سرمربی ایتالیایی آبی‌های لندن داشته باشد.

انتهای پیام/