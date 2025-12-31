توقف الطلبه منصوریان در خانه

خبرگزاری کار ایران
تیم فوتبال الطلبه عراق در هفته نهم لیگ ستارگان، با وجود نمایش هجومی مقابل موصل، به تساوی بدون گل رضایت داد تا شاگردان علیرضا منصوریان فرصت صعود در جدول را از دست بدهند.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ ستارگان عراق، تیم فوتبال الطلبه که هدایت آن را علیرضا منصوریان بر عهده دارد، در دیداری خانگی به مصاف موصل رفت که این مسابقه در نهایت بدون رد و بدل شدن گل و با نتیجه تساوی صفر-صفر به پایان رسید.

الطلبه که هفته گذشته با پیروزی ارزشمند برابر الشرطه روحیه بالایی پیدا کرده بود، در این دیدار با تکیه بر امتیاز میزبانی، بازی هجومی را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد با کسب سه امتیاز، خود را به جمع تیم‌های بالای جدول نزدیک‌تر کند.

شاگردان منصوریان در طول مسابقه چند موقعیت مناسب برای گلزنی خلق کردند، اما بی‌دقتی در ضربات نهایی و عملکرد منسجم خط دفاعی موصل مانع از باز شدن دروازه‌ها شد تا این دیدار بدون گل خاتمه پیدا کند.

با این تساوی، الطلبه ۱۵ امتیازی شد و در رده هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفت. این تیم با تیم دوم جدول تنها پنج امتیاز فاصله دارد و همچنان امیدوار است در ادامه فصل و با تداوم نتایج مثبت، خود را به جمع مدعیان بالای جدول لیگ ستارگان عراق نزدیک کند.

 
 
 

 

