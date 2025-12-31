خبرگزاری کار ایران
پایان رسمی «دِ بست»

فیفا با تصمیمی غیرمنتظره و تاریخی، رسماً اعلام کرد که جایزه «The Best» از سال ۲۰۲۶ از تقویم رسمی فوتبال جهان حذف می‌شود.

به گزارش ایلنا،  در خبری شوکه‌کننده که دقایقی پیش در صدر رسانه‌های ورزشی جهان قرار گرفت، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پایان رسمی دوران اهدای جایزه «The Best» را اعلام کرد. بر اساس بیانیه رسمی فیفا، این جایزه از سال آینده میلادی دیگر به‌صورت مستقل برگزار نخواهد شد و در قالب یک رویداد مشترک با جوایز «گلوب ساکر» ادامه پیدا می‌کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنها چند شب پیش، عثمان دمبله، ستاره آماده پاری‌سن‌ژرمن، موفق شد جایزه «The Best» سال ۲۰۲۵ را از آن خود کند. دمبله با کسب این عنوان، در کنار فتح توپ طلای مجله «فرانس فوتبال» و جایزه «گلوب ساکر»، سال ۲۰۲۵ را با یک هت‌تریک تاریخی در جوایز انفرادی به پایان رساند؛ اتفاقی که حالا به‌نوعی نقطه پایان یکی از معتبرترین جوایز فیفا نیز محسوب می‌شود.

بر اساس توافق رسمی میان فیفا و سازمان گلوب ساکر، از سال ۲۰۲۶ یک جایزه واحد و مشترک به بهترین بازیکنان، مربیان و چهره‌های تأثیرگذار فوتبال جهان اهدا خواهد شد. هدف اصلی این ادغام، پایان دادن به موازی‌کاری در اهدای جوایز و افزایش اعتبار یک رویداد متمرکز عنوان شده است.

فیفا در بیانیه خود تأکید کرده که جزئیات مربوط به دسته‌بندی جوایز، نحوه انتخاب نامزدها، سیستم رأی‌گیری و زمان دقیق برگزاری مراسم در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با ابراز رضایت از نهایی شدن این توافق در دبی گفت: «بسیار خوشحالیم که تلاش‌های ما در شهری که با فوتبال نفس می‌کشد، به نتیجه رسید. هدف ما طراحی یک رویداد جهانی با استانداردهای جدید است.»

او در ادامه افزود: «این فقط یک مراسم ساده نیست؛ ما درباره یک رویکرد نوآورانه برای تجلیل از فوتبال و کسانی صحبت می‌کنیم که چه در داخل و چه خارج از زمین، بهترین عملکرد را داشته‌اند.»

به نظر می‌رسد از سال ۲۰۲۶، فوتبال جهان تنها یک شب پرستاره و واحد برای معرفی بهترین‌های سال خواهد داشت؛ تصمیمی که می‌تواند جایگاه جوایز انفرادی را بازتعریف کرده و حتی به‌عنوان چالشی جدی برای توپ طلای «فرانس فوتبال» تلقی شود.

 

 

 

 

 

 

