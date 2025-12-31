خبر امیدوارکننده از وضعیت دختر موتورسوار سانحهدیده
وزیر ورزش و جوانان با حضور دوباره در بیمارستان، از افزایش سطح هوشیاری دختر موتورسوار سانحهدیده در پیست آزادی خبر گرفت؛ موضوعی که با ابراز امیدواری پزشکان همراه شده است.
به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، شامگاه پنجشنبه و در چهلویکمین روز بستری بودن النا معدنیپور، دختر موتورسوار حادثهدیده، با حضور در بیمارستان بار دیگر از وضعیت این ورزشکار عیادت کرد.
این دومین بار است که وزیر ورزش بهصورت حضوری روند درمان النا معدنیپور را پیگیری میکند. دنیامالی در این بازدید ضمن دریافت گزارش تیم پزشکی، با پدر و مادر این ورزشکار نیز گفتوگو کرد.
بر اساس اعلام پزشکان معالج، ضریب هوشیاری النا معدنیپور به عدد ۶ افزایش یافته که بهعنوان خبری امیدوارکننده برای خانواده وی و جامعه موتورسواری کشور تلقی میشود.
در این عیادت، معاون ورزش قهرمانی، مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.
النا معدنیپور در جریان تمرین پیش از مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور در پیست آزادی دچار سانحه شد و بیش از ۴۰ روز است که در حالت کما به سر میبرد.