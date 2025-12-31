توقف الطلبهِ منصوریان در گام دوم

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الطلبه در چارچوب هفته نهم لیگ عراق، مقابل تیم موصل به میدان رفت که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان علیرضا منصوریان که در نخستین بازی خود با این مربی موفق شده بودند در داربی بغداد تیم قدرتمند الشرطه را شکست دهند، در این مسابقه خانگی نتوانستند از امتیاز میزبانی استفاده کنند و متوقف شدند.

الطلبه با این تساوی، ۱۵ امتیازی شد و در پایان هفته نهم در رده هشتم جدول رده‌بندی لیگ عراق قرار گرفت.

