دنیامالی: برنامهریزی برای اعزامهای خارجی تیم ملی MMA پیش از بازیهای آسیایی+فیلم
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ظرفیت بالای مدالآوری رشته MMA اعلام کرد تیم ملی این رشته تا پیش از بازیهای آسیایی ناگویا در چند رقابت بینالمللی حاضر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، از برنامهریزی برای افزایش حضور تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در میادین برونمرزی خبر داد و گفت: تلاش ما این است که تیم ملی MMA پیش از بازیهای آسیایی ناگویا تجربه بیشتری در مسابقات خارجی کسب کند. در همین راستا، سه رقابت بینالمللی برای این تیم پیشبینی شده که نخستین اعزام به کشور چین خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه این رشته در رویدادهای چندرشتهای افزود: قصد داریم از ظرفیت مدالآوری MMA در بازیهای آسیایی بهصورت هدفمند استفاده کنیم و با برنامهریزی دقیق، شانس موفقیت ورزشکاران را افزایش دهیم.
وزیر ورزش همچنین با تأکید بر توسعه بخش بانوان تصریح کرد: اگر در حوزه دختران سرمایهگذاری و برنامهریزی بیشتری انجام شود، میتوانیم فاصله مدالآوری آنها با پسران را کاهش دهیم. نتایج بازیهای اخیر نشان داد ورزشکاران دختر در صورت حرکت بر اساس برنامه، قابلیت افزایش ضریب مدالآوری را دارند.
دنیامالی در پایان به نقش خانوادهها در موفقیت ورزشکاران اشاره کرد و گفت: حمایتی که خانوادهها از ورزشکاران انجام میدهند، برای ما اهمیت زیادی دارد و امیدواریم این روند همراهی و درخشش در بازیهای آسیایی ناگویا نیز ادامه پیدا کند.