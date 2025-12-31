در صورت دیافت کارت زرد مقابل سپاهان؛
سه استقلالی در آستانه محرومیت مقابل تراکتور
سه بازیکن استقلال در آستانه دیدار حساس مقابل سپاهان خطر مقابل تراکتور را حس میکنند.
به گزارش ایلنا، استقلال فردا در اصفهان و در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر، به مصاف سپاهان خواهد رفت. یکی از نکات کلیدی این بازی، وضعیت بازیکنان سه اخطاره این تیم است که میتوانند در دیدار حساس مقابل تراکتور غایب شوند.
صالح حردانی، یاسر آسانی و منیر الحدادی هر کدام سه اخطاره هستند و دریافت کارت زرد در دیدار فردا، آنها را از حضور در نخستین بازی نیمفصل دوم مقابل تراکتور محروم خواهد کرد. این موضوع اهمیت ویژهای به این مسابقه میدهد، چرا که غیاب هر یک از این نفرات میتواند تعادل تیم را در بخش دفاع و حمله بر هم بزند.
کادر فنی استقلال باید با مدیریت دقیق و مراقبت از بازیکنان سه اخطاره، هم نتیجه بازی با سپاهان را هدف قرار دهد و هم خطر محرومیت آنها را کاهش دهد تا تیم با ترکیب کامل وارد دیدار حساس و ۶ امتیازی نیمفصل دوم شود. دیدار استقلال و تراکتور در هفته شانزدهم لیگ برتر، روز ۲۷ دی در تهران برگزار خواهد شد.