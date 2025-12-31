نویدکیا: قهرمانی نیم فصل برای ما مهم است/ فریب شرایط استقلال را نمی خوریم
محرم نویدکیا در نشست خبریبازی با استقلال از اهمیت این مسابقه صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، در نشست خبری پیش از نبرد حساس مقابل استقلال تهران حاضر شد و نظرات خود را در خصوص این تقابل ششامتیازی و آخرین وضعیت ستارههای مصدوم تیمش بیان کرد.
یک بازی فوقالعاده حساس برای هر دو تیم
نویدکیا در ابتدای صحبتهای خود بر اهمیت این دیدار تأکید کرد و گفت: «یک بازی فوقالعاده حساس و خیلی مهم برای هر دو تیم را شاهد خواهیم بود، چرا که هر دو تیم به ۳ امتیاز این بازی نیازمند هستیم. ما برای ادامه روند خوب خودمان و استقلال برای خارج شدن از شرایط فعلیاش به ۳ امتیاز نیاز داریم. تیم استقلال در فاز هجومی یکی از بهترین تیمهای ایران است و مهرههای بسیار خوبی دارد که میتواند به هر تیمی آسیب برساند. ما باید باهوش بازی کنیم و ضمن داشتن کیفیت خوب، باید تمرکز بالایی داشته باشیم.»
استقلال تیم باکیفیتی است و کار ما سخت است
سرمربی سپاهان با هشدار به بازیکنانش در مورد دستکم نگرفتن حریف ادامه داد: «تمامی دقایق باید با تمرکز بالا بازی کنیم. شرایط استقلال و امتیازهایی که از دست داده است نباید باعث شود ما حس کنیم تیم سختی نیست؛ چرا که استقلال تیم باکیفیتی است، سرمربی و کادر بسیار خوبی دارد و در کنار آن بازیکنانی دارد که میتوانند تأثیرگذار باشند و روند بازی را تغییر دهند. همین موضوع کار را برای ما سخت میکند. سعی میکنیم با کیفیت بالا بازی کنیم و امیدوارم با انجام یک بازی خوب، امتیازات لازم را بگیریم.»
آخرین وضعیت مصدومان؛ لیموچی غایب بزرگ بازی فردا
نویدکیا در مورد وضعیت مهدی لیموچی و ریکاردو آلوز توضیح داد: «از مهدی لیموچی نمیتوانیم استفاده کنیم چرا که نمیخواهیم روی او ریسک کنیم. به دلیل آسیبهایی که در طول دوران بازی داشتم، میدانم باید با بازیکنان آسیبدیده چگونه رفتار کنم؛ مانند میلاد زکیپور که پس از دو آسیب پیاپی، در دیدار هفته گذشته ۷۰ دقیقه برای ما بازی کرد و شاید فردا از او کمتر استفاده کنیم. بازیهای پشت سر هم برای بازیکنان ممکن است خطرناک باشد. اگر آسیب کوتاهمدت باشد مشکلی نیست، اما در بلندمدت باید مراقبت بیشتری انجام دهیم.»
او در آخر گفت: «سلامت بازیکنان من از بازی کردنشان برای من اهمیت بیشتری دارد. لیموچی نیاز دارد آرامآرام اضافه شود و نمیگذارم در بازی فردا حضور داشته باشد. او باید در بازیهای دوستانه و درونتیمی بیشتر بازی کند تا ترسش بریزد و بهمرور به تیم اضافه شود. اما ریکاردو آلوز شرایط خوبی دارد و اگر پزشکان کمک کنند، شاید فردا برای دقایقی به ترکیب اضافه شود.»
قهرمانی نیمفصل از نظر من مهم است
نویدکیا در پایان در خصوص ارزش قهرمانی نیمفصل گفت: «نمیگویم که قهرمانی نیمفصل هیچ ارزشی ندارد؛ برخلاف برخی مربیان، از نظر من این عنوان بسیار مهم است. وقتی شما با این ذهنیت که قهرمان نیمفصل هستید به استراحت میروید یا تمرینات را شروع میکنید، با حس بهتری کارها را انجام میدهید. اما در رابطه با انگیزه نداشتن بازیکنان به دلیل این عنوان، من مخالف هستم؛ چرا که در بازیهای مهم و بزرگ این اتفاق رخ نمیدهد. شاید در بازیهای بهظاهر ضعیفتر انگیزه بازیکن پایین بیاید، اما بازیکنان من صرفاً چون قهرمان نیمفصل هستند بیانگیزه نمیشوند و فکر میکنم فردا با انگیزه کافی بازی کنند.»