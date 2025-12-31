خبرگزاری کار ایران
اشلوت: افت لیورپول نتیجه تغییرات گسترده و مصدومیت‌هاست
سرمربی لیورپول با اشاره به تغییرات پرشمار در ترکیب این تیم و مصدومیت بازیکنان کلیدی، تأکید کرد که عملکرد فصل گذشته قرمزها حاصل ثباتی بود که در دوران یورگن کلوپ شکل گرفته بود و هماهنگی خریدهای جدید در فصل جاری به زمان نیاز دارد.

به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت در آستانه دیدار لیورپول مقابل لیدز، درباره دلایل عملکرد پایین‌تر از انتظار تیمش در این فصل توضیح داد. وی با اشاره به حضور چهره‌های جدیدی مانند فلوریان ویرتز و الکساندر ایساک در ترکیب قرمزها، اظهار داشت که معمولاً پس از گذشت مدت زمانی، بازیکنان تازه‌وارد عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

اشلوت در این باره گفت: «زمانی که تعداد زیادی بازیکن جدید به تیم اضافه می‌شود و همزمان چندین بازیکن کلیدی نیز جدا می‌شوند، طبیعی است که برای رسیدن به هماهنگی کامل به زمان نیاز باشد. تاریخ فوتبال نشان داده که هرچه بازیکنان مدت طولانی‌تری در کنار هم بازی کنند، شانس موفقیت تیم افزایش می‌یابد.»

سرمربی لیورپول با مقایسه وضعیت فعلی با فصل گذشته افزود: «در نیم‌فصل اول سال قبل، تیمی که سال‌ها با یورگن کلوپ کار کرده بود، فوتبال بسیار خوبی ارائه می‌داد. امسال اما با تغییرات گسترده در ترکیب، نیاز به صبر داریم.»

وی همچنین به مصدومیت‌های سنگین بازیکنان کلیدی اشاره کرد و گفت: «غیبت طولانی‌مدت جیووانی لئونی و الکساندر ایساک ضربه بزرگی به تیم وارد کرده است. اگر این مصدومیت‌ها را در کنار حجم بالای تغییرات ترکیب قرار دهیم، می‌توان درک کرد که چرا تیم هنوز به ثبات نرسیده است.»

