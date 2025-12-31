منیر الحدادی ناراضی از شرایط استقلال

به گزارش ایلنا، در آخرین ساعات سه‌شنبه نشست شبانه برخی بازیکنان باتجربه استقلال با علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه بابت مسائل مربوط به تیم و مشکلات موجود بازتاب گسترده ای در فضای فوتبال داشت.

در کنار بازیکنان داخلی که در نشست با تاجرنیا شرکت کردند، حضور منیر الحدادی ستاره مراکشی استقلال مسئله قابل توجهی بود که پیگیری‌ها نشان می‌داد این چهره مطرح به نمایندگی از نفرات خارجی تیم در جلسه حاضر شد.

بر اساس پیگیری های خبرنگار ما در جلسه دیشب منیر الحدادی بیشتر از همه نفرات حاضر خطاب به تاجرنیا مطالبی را بر زبان آورده و البته گلایه های مختلفی داشته است. ستاره سابق بارسلونا که در هفته های اخیر بارها با ریکاردو ساپینتو و کاپیتان های تیم درباره مشکلات سخت افزاری موجود در استقلال صحبت کرده بود و همین موضوع دلیلی شد تا او هم در جلسه با سرپرست مدیرعاملی باشگاه حضور پیدا کند و موضوعات مد نظرش را مستقیما به تاجرنیا بگوید.

الحدادی دغدغه‌‎های خود را درباره استقلال از مشکلات مربوط به زمین تمرینی و مسابقه شروع کرده؛ او که سالها در چمن نیوکمپ و زمین های خوب دیگر توپ زده، قطعا انتظار اینکه در تهران یک زمین چمن ایده آل برای برگزاری مسابقات و تمرینات استقلال نباشد را نداشته و طبیعی است از این مسئله گلایه مند باشد.

منیر ضمن ابراز ناراحتی از چمن کمپ حجازی و زمین شماره 4 آزادی که تمرینات استقلال در آن برگزار می‌شود، از تاجرنیا خواسته برای انتخاب ورزشگاه جایگزین برای شهرقدس که چمن آن در آستانه تخریب کامل است ، اقدام کند. این ستاره باتجربه همچنین یکی از عوامل مصدومیت بازیکنان را کیفیت چمن‌های تمرینی و مسابقات استقلال مطرح کرده و بهبود شرایط را راهکاری برای کسب نتایج مطلوب عنوان داشته است.

در کنار این مسئله هافبک تکنیکی استقلال برخی دغدغه‌های مربوط به مسائل اقامتی نفرات خارجی و به خصوص عدم تحقق برخی وعده ها در خصوص منازل آنها را بر زبان آورد و از تاجرنیا خواست برای رفاه بیشتر خارجی ها و همچنین خانواده های آنها در تهران اقدام کند.

در نهایت اینکه الحدادی مانند سایر بازیکنانی که در جلسه دیشب شرکت داشتند، از تاجرنیا خواهان حمایت کامل از کادرفنی و بازیکنان برای بازگشت به دوران خوب و موفقیت در فصل جاری شده است.

