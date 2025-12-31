خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منیر الحدادی ناراضی از شرایط استقلال

منیر الحدادی ناراضی از شرایط استقلال
کد خبر : 1735999
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره مراکشی استقلال به نمایندگی از نفرات خارجی‌ تیمش، گلایه های متعدد آنها را به گوش علی تاجرنیا رساند.

به گزارش ایلنا، در آخرین ساعات سه‌شنبه نشست شبانه برخی بازیکنان باتجربه استقلال با علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه بابت مسائل مربوط به تیم و مشکلات موجود بازتاب گسترده ای در فضای فوتبال داشت.

در کنار بازیکنان داخلی که در نشست با تاجرنیا شرکت کردند، حضور منیر الحدادی ستاره مراکشی استقلال مسئله قابل توجهی بود که پیگیری‌ها نشان می‌داد این چهره مطرح به نمایندگی از نفرات خارجی تیم در جلسه حاضر شد.

بر اساس پیگیری های خبرنگار ما در جلسه دیشب منیر الحدادی بیشتر از همه نفرات حاضر خطاب به تاجرنیا مطالبی را بر زبان آورده و البته گلایه های مختلفی داشته است. ستاره سابق بارسلونا که در هفته های اخیر بارها با ریکاردو ساپینتو و کاپیتان های تیم درباره مشکلات سخت افزاری موجود در استقلال صحبت کرده بود و همین موضوع دلیلی شد تا او هم در جلسه با سرپرست مدیرعاملی باشگاه حضور پیدا کند و موضوعات مد نظرش را مستقیما به تاجرنیا بگوید.

الحدادی دغدغه‌‎های خود را درباره استقلال از مشکلات مربوط به زمین تمرینی و مسابقه شروع کرده؛ او که سالها در چمن نیوکمپ و زمین های خوب دیگر توپ زده، قطعا انتظار اینکه در تهران یک زمین چمن ایده آل برای برگزاری مسابقات و تمرینات استقلال نباشد را نداشته و طبیعی است از این مسئله گلایه مند باشد.

منیر ضمن ابراز ناراحتی از چمن کمپ حجازی و زمین شماره 4 آزادی که تمرینات استقلال در آن برگزار می‌شود، از تاجرنیا خواسته برای انتخاب ورزشگاه جایگزین برای شهرقدس که چمن آن در آستانه تخریب کامل است ، اقدام کند. این ستاره باتجربه همچنین یکی از عوامل مصدومیت بازیکنان را کیفیت چمن‌های تمرینی و مسابقات استقلال مطرح کرده و بهبود شرایط را راهکاری برای کسب نتایج مطلوب عنوان داشته است.

در کنار این مسئله هافبک تکنیکی استقلال برخی دغدغه‌های مربوط به مسائل اقامتی نفرات خارجی و به خصوص عدم تحقق برخی وعده ها در خصوص منازل آنها را بر زبان آورد و از تاجرنیا خواست برای رفاه بیشتر خارجی ها و همچنین خانواده های آنها در تهران اقدام کند.

در نهایت اینکه الحدادی مانند سایر بازیکنانی که در جلسه دیشب شرکت داشتند، از تاجرنیا خواهان حمایت کامل از کادرفنی و بازیکنان برای بازگشت به دوران خوب و موفقیت در فصل جاری شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی