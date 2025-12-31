روبرتو کارلوس تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت
اسطوره فوتبال برزیل و باشگاه رئال مادرید پس از انجام آزمایشهای پزشکی در کشورش، تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، روبرتو کارلوس، ستاره سابق تیم ملی برزیل و باشگاه رئال مادرید، پس از آنکه آزمایشهای پزشکی وجود یک مشکل قلبی را نشان داد، در یکی از بیمارستانهای شهر سائوپائولو تحت عمل جراحی قرار گرفت. این اسطوره ۵۲ ساله فوتبال که از چهرههای ماندگار تاریخ فوتبال به شمار میرود، پس از جراحی در وضعیت باثبات قرار دارد و برای چند ساعت دیگر تحت نظر پزشکان خواهد بود.
بر اساس گزارشها، دلیل اولیه مراجعه روبرتو کارلوس به بیمارستان، ارتباطی با مشکل قلبی نداشته است. او بهدنبال تشخیص یک لخته خون در پای خود و در چارچوب معاینات پزشکی معمول، تحت بررسی قرار گرفت. با این حال، پس از انجام امآرآی (MRI) و سایر آزمایشهای تکمیلی، پزشکان متوجه اختلالی در عملکرد بخشی از قلب او شدند؛ موضوعی که جراحی فوری را ضروری کرد.
عمل جراحی که در ابتدا قرار بود حدود ۴۰ دقیقه به طول بیانجامد، به دلیل بروز برخی عوارض حین کاشت کاتتر برای اصلاح مشکل قلبی، نزدیک به سه ساعت ادامه یافت. با وجود این شرایط، جراحی با موفقیت انجام شد و روبرتو کارلوس هماکنون در بخش عمومی بیمارستان بستری است و تحت مراقبت قرار دارد.
در حالی که انتظار برای انتشار گزارشهای پزشکی تکمیلی ادامه دارد، اطرافیان این اسطوره برزیلی با ابراز آرامش اعلام کردهاند که این اتفاق صرفاً یک هشدار پزشکی بوده است. با این حال، پزشکان تصمیم گرفتهاند او دستکم تا ۴۸ ساعت آینده تحت نظر باقی بماند تا از روند بهبودی و عدم بروز عوارض احتمالی اطمینان حاصل شود.