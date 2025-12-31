پایان دوران حرفهای هافبک بوسنیایی
میرالم پیانیچ از فوتبال خداحافظی کرد
میرالم پیانیچ، هافبک ۳۵ ساله بوسنیایی، که سابقه بازی در بارسلونا، یوونتوس، رم و لیون را دارد، رسماً از فوتبال حرفهای خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، پیانیچ در گفتوگو با روزنامه ایتالیایی توتواسپورت اظهار داشت: «دیگر بازی نمیکنم. پایان دوران حرفهایام است. حالا از بودن کنار فرزندم لذت میبرم و نقش پدر بودن را تجربه میکنم.»
این هافبک خلاق که ۱۱۵ بازی ملی برای بوسنی و هرزگوین انجام داد، آخرین بار در پایان فصل گذشته با پایان قراردادش در سیاسکا مسکو به میدان رفته بود. او که از تابستان ۱۴۰۴ بدون باشگاه مانده بود، حالا رسماً کفشهایش را آویخته است.
پیانیچ فوتبال حرفهای را در ۱۸ سالگی در متز فرانسه آغاز کرد و در سال ۲۰۰۸ به لیون پیوست؛ جایی که به یکی از ستارههای سطح بالای اروپا تبدیل شد. در سال ۲۰۱۱ راهی رم ایتالیا شد و پنج سال بعد به یوونتوس منتقل گردید؛ باشگاهی که در آن چهار قهرمانی سری آ کسب کرد و یکی از بهترین هافبکهای لیگ ایتالیا به شمار میرفت.
در تابستان ۲۰۲۰، پیانیچ در یک معامله معاوضهای با آرتور برزیلی به بارسلونا رفت، اما نتوانست در لالیگا جا بیفتد. پس از آن به ترتیب راهی بشیکتاش ترکیه و سپس امارات متحده عربی شد. اکنون او در دبی زندگی میکند و فصل جدیدی از زندگیاش را با خانواده آغاز کرده است.