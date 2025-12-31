خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان دوران حرفه‌ای هافبک بوسنیایی

میرالم پیانیچ از فوتبال خداحافظی کرد

میرالم پیانیچ از فوتبال خداحافظی کرد
کد خبر : 1735765
لینک کوتاه کپی شد.

میرالم پیانیچ، هافبک ۳۵ ساله بوسنیایی، که سابقه بازی در بارسلونا، یوونتوس، رم و لیون را دارد، رسماً از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا، پیانیچ در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی توتواسپورت اظهار داشت: «دیگر بازی نمی‌کنم. پایان دوران حرفه‌ای‌ام است. حالا از بودن کنار فرزندم لذت می‌برم و نقش پدر بودن را تجربه می‌کنم.»

این هافبک خلاق که ۱۱۵ بازی ملی برای بوسنی و هرزگوین انجام داد، آخرین بار در پایان فصل گذشته با پایان قراردادش در سی‌اس‌کا مسکو به میدان رفته بود. او که از تابستان ۱۴۰۴ بدون باشگاه مانده بود، حالا رسماً کفش‌هایش را آویخته است.

پیانیچ فوتبال حرفه‌ای را در ۱۸ سالگی در متز فرانسه آغاز کرد و در سال ۲۰۰۸ به لیون پیوست؛ جایی که به یکی از ستاره‌های سطح بالای اروپا تبدیل شد. در سال ۲۰۱۱ راهی رم ایتالیا شد و پنج سال بعد به یوونتوس منتقل گردید؛ باشگاهی که در آن چهار قهرمانی سری آ کسب کرد و یکی از بهترین هافبک‌های لیگ ایتالیا به شمار می‌رفت.

در تابستان ۲۰۲۰، پیانیچ در یک معامله معاوضه‌ای با آرتور برزیلی به بارسلونا رفت، اما نتوانست در لالیگا جا بیفتد. پس از آن به ترتیب راهی بشیکتاش ترکیه و سپس امارات متحده عربی شد. اکنون او در دبی زندگی می‌کند و فصل جدیدی از زندگی‌اش را با خانواده آغاز کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی