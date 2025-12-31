بازگشت دو ستاره سپاهان برای بازی استقلال
دو ستاره مطرح و مصدوم سپاهان، پیش از دیدار برابر استقلال به تمرینات تیمشان بازگشتهاند.
به گزارش ایلنا، استقلال و سپاهان پنجشنبه در چارچوب دیدار معوقه از هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به مصاف هم میروند که این دیدار که برای سپاهان که قهرمان نیمفصل شده، با خبرهای امیدوارکنندهای همراه شده است.
طبق آخرین گزارشها از اردوی طلاییپوشان، ریکاردو آلوز که در هفتههای گذشته به دلیل مصدومیت از ترکیب سپاهان دور بود، به شرایط مسابقه رسیدهاند و در اختیار کادر فنی قرار دارد. همچنین مهدی لیموچی نیز بعد از پایان دوران مصدومیتی که از ناحیه رباط صلیبی داشت به شرایط مسابقه بازگشته و او هم بدون مشکل در تمرینات تیم نویدکیا حضور دارد.
بازگشت این دو بازیکن باعث شده سپاهان بدون مصدوم و محروم آماده تقابل با استقلال شود و محرم نویدکیا تمامی مهرههای خود را برای این دیدار حساس در اختیار داشته باشد.
سپاهان که پیش از این عنوان قهرمانی نیمفصل را قطعی کرده، حالا با ترکیب کامل و شرایطی ایدهآل وارد یکی از مهمترین بازیهای فصل میشود در حالی که این دیدار میتواند نقش تعیینکنندهای در ادامه مسیر طلاییپوشان در لیگ برتر داشته باشد.