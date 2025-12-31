تقابل خاص در بازی سپاهان و استقلال

به گزارش ایلنا، استقلال و سپاهان عصر پنجشنبه در دیداری معوق و فوق‌العاده حساس به مصاف هم می‌روند؛ مسابقه‌ای که با برگزاری آن، نیم‌فصل نخست لیگ برتر رسماً به پایان می‌رسد. سپاهان که قهرمانی نیم‌فصل را پیش از این قطعی کرده، با آرامش بیشتری پا به این بازی می‌گذارد و حتی کسب یک امتیاز در نقش‌جهان هم می‌تواند برای تیم محرم نویدکیا نتیجه‌ای قابل قبول تلقی شود؛ چرا که حفظ فاصله با رقبا، مهم‌ترین هدف طلایی‌پوشان در این مقطع است.

در نقطه مقابل، شرایط برای ریکاردو ساپینتو و استقلال کاملاً متفاوت است. آبی‌ها در چهار بازی اخیر لیگ برتر طعم پیروزی را نچشیده‌اند و این افت ناگهانی باعث شده استقلال نه‌تنها از صدر جدول فاصله بگیرد، بلکه خطر عقب ماندن از کورس قهرمانی را هم احساس کند. شکست خانگی مقابل گل‌گهر، آن هم درست پس از صعود آسیایی در بحرین، دوباره استقلال را وارد فضایی پر از تردید و فشار کرد؛ فضایی که سرمربی پرتغالی بیش از همه زیر ذره‌بین قرار دارد.

در چنین شرایطی، دیدار پنجشنبه برای ساپینتو حکم یک مسابقه حیاتی را دارد. سه امتیاز این بازی می‌تواند استقلال را دوباره به کورس برگرداند و کمی از فشارهای اخیر بکاهد، اما هر نتیجه‌ای غیر از برد، ممکن است آینده نیمکت آبی‌ها را وارد فاز تازه‌ای از ابهام کند. برای استقلال، این مسابقه فقط یک بازی معوقه نیست؛ بلکه شاید آخرین فرصت برای زنده نگه داشتن امیدهای قهرمانی در نیم‌فصل دوم باشد.

از نظر انگیزشی، هر دو تیم با انگیزه‌های متفاوتی وارد زمین می‌شوند، اما بدون تردید یکی از چهره‌های ویژه این مسابقه سیدحسین حسینی است. دروازه‌بانی که پس از سال‌ها حضور در استقلال، ابتدای این فصل راهی سپاهان شد و حالا در ترکیب تیم جدیدش روزهای باثبات‌تری را تجربه می‌کند. حسینی که در سال‌های گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود، انگیزه بالایی دارد تا مقابل تیم سابقش و سرمربی پیشین خود نمایشی مطمئن ارائه دهد و نشان دهد جدایی‌اش از استقلال تصمیم اشتباهی نبوده؛ دیداری احساسی که می‌تواند برای او و استقلال، سرنوشت‌ساز باشد.

