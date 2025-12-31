خبرگزاری کار ایران
هفته نوزدهم پرمیر لیگ؛

پیروزی پُرگل آرسنال در شب توقف چلسی و منچستریونایتد

در شبی که تیم‌های چلسی و منچستریونایتد مقابل حریفان خود متوقف شدند، آرسنال جشنواره گل راه انداخت.

به گزارش ایلنا، در شب نخست هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23:45 شب گذشته (سه‌شنبه) تیم فوتبال آرسنال در دیداری خانگی میزبان استون‌ویلا در ورزشگاه امارات شهر لندن بود و در پایان موفق شد به پیروزی پُرگل 4 بر یک برسد.

برای توپچی‌ها در این بازی؛ گابریل ماگالاش (48)، مارتین زوبیمندی (52)، لئاندرو تروسار (69) و گابریل ژسوس (78) گلزنی کردند.

در بازی همزمان؛ منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد پذیرای ولورهمپتون بود و با تساوی یک - یک متوقف شد.

تک گل شیاطین سرخ در دقیقه 27 و توسط جاشوا زیرکزی زده شد.

در دیگر دیدار؛ چلسی بازی خانگی مقابل بورنموث در ورزشگاه استمفوردبریج را در حالی که کامبک زده بود در نهایت با تساوی 2-2 به پایان رساند.

کول پالمر (15-پنالتی) و انزو فرناندس (23) برای شیرهای لندن در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

برنلی یک - نیوکاسل 3

ناتینگهام‌فارست صفر - اورتون 2

وستهام 2 - برایتون 2

 

