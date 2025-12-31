خبرگزاری کار ایران
رونالدو و گل شماره ۹۵۷

کریستیانو رونالدو با گل شماره ۹۵۷ دوران حرفه‌ای‌اش مقابل الاتفاق، یک بار دیگر نشان داد شمارش معکوس رسیدن به افسانه ۱۰۰۰ گل، جدی‌تر از همیشه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، گل کریستیانو رونالدو در دیدار النصر مقابل الاتفاق، فقط یک گل معمولی در جریان یک مسابقه لیگ نبود؛ این گل، نقطه اوج یک شب پرفشار و در عین حال ثبت یک عدد تاریخی دیگر در کارنامه فوق‌ستاره پرتغالی بود.

در دقیقه ۶۷ مسابقه، زمانی که النصر پس از گل تساوی ژائو فلیکس کاملاً بر بازی مسلط شده و الاتفاق به عقب رانده شده بود، فشار ممتد شاگردان ژسوس سرانجام نتیجه داد. ارسال از جناح راست و شلوغی محوطه جریمه باعث شد توپ پس از برخوردی ناخواسته به کریستیانو رونالدو تغییر مسیر بدهد و وارد دروازه شود؛ گلی که اگرچه از نظر فنی «اتفاقی» به نظر می‌رسید، اما کاملاً محصول حضور درست، جای‌گیری هوشمندانه و غریزه گلزنی رونالدو بود.

اهمیت این گل فراتر از پیش‌انداختن النصر در بازی بود. این ضربه، گل شماره ۹۵۷ دوران حرفه‌ای کریستیانو رونالدو محسوب می‌شود؛ عددی که فاصله او را با مرز افسانه‌ای هزار گل، بیش از هر زمان دیگری کاهش می‌دهد. رونالدو با این گل، بار دیگر ثابت کرد که حتی در ۳۹ سالگی نیز همچنان در لحظات کلیدی، تعیین‌کننده‌ترین مهره تیمش است؛ بازیکنی که بدون نیاز به خلق موقعیت‌های پرزرق‌وبرق، تنها با یک لمس، می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد.

اگرچه این گل در نهایت به پیروزی النصر منجر نشد و بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید، اما نام رونالدو بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت؛ نه فقط به‌عنوان گلزن، بلکه به‌عنوان نماد تداوم، ثبات و عطش سیری‌ناپذیر برای ثبت رکوردهای تازه. شمارش معکوس برای رسیدن به عدد ۱۰۰۰ ادامه دارد و هر گل، مثل همین گل مقابل الاتفاق، یک قدم دیگر رونالدو را به جاودانگی مطلق نزدیک‌تر می‌کند.

