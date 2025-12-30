محمد عمری تحت عمل جراحی قرار گرفت؛
دوری ۶ هفتهای هافبک پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس از انجام یک عمل جراحی برنامهریزیشده روی زانوی محمد عمری خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام باشگاه پرسپولیس، محمد عمری، بازیکن جوان و ملیپوش این تیم، طی سه هفته گذشته با درد در ناحیه زانو مواجه بوده است. این موضوع در مدت اخیر تحت نظر کادر پزشکی باشگاه و با مشورت متخصصان ارتوپدی کشور پیگیری و مدیریت شد.
با توجه به تعطیلی مسابقات لیگ و پس از بررسی شرایط پزشکی بازیکن، تصمیم بر آن شد که عمری در زمان مناسب تحت یک عمل جراحی سبک و از پیش برنامهریزیشده قرار بگیرد تا روند درمان او بدون ریسک ادامه یابد.
طبق هماهنگیهای انجامشده، این جراحی امروز توسط دکتر کیهانی انجام شد و برآورد اولیه کادر پزشکی نشان میدهد دوره دوری این بازیکن از تمرینات و مسابقات رسمی حدود ۵ تا ۶ هفته خواهد بود.
به این ترتیب، محمد عمری که پیش از این نیز چند هفته ابتدایی فصل را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، اردوی زمستانی پرسپولیس را نیز از دست خواهد داد و احتمال میرود تا حوالی هفته بیستم لیگ برتر شرایط بازگشت به میادین را پیدا کند.
همچنین با توجه به زمانبندی دوره درمان، عمری در دیدار حساس پرسپولیس مقابل سپاهان نیز غایب خواهد بود؛ دیداری که از اهمیت بالایی در کورس قهرمانی برخوردار است.