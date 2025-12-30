خبرگزاری کار ایران
اعلام فهرست ۲۰ نفره تیم ملی فوتسال برای اردوی پیش از جام ملت‌های آسیا
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از بررسی دیدارهای هفته بیست‌ویکم لیگ برتر، فهرست ۲۰ بازیکن دعوت‌شده به اردوی آماده‌سازی این تیم را اعلام کرد؛ اردویی که با هدف حضور در جام ملت‌های فوتسال آسیا برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، به همراه اعضای کادر فنی پس از ارزیابی عملکرد بازیکنان در مسابقات هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتسال، ۲۰ بازیکن را به اردوی جدید تیم ملی فراخواند.

بر اساس اعلام کادر فنی، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردو به شرح زیر است:
باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها، بهزاد رسولی، محمدمهدی اسماعیل‌پور، محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، سوران بالکانه، مسعود یوسف، مهدی کریمی، مسلم اولادقباد، سجاد یوسف‌خواه، سالار آقاپور، علی خلیلوند، مهدی مهدی‌خانی، محمدحسین بازیار، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، بهروز عظیمی و امیرحمزه صدیق‌زاده.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این بازیکنان پس از پایان مسابقات هفته بیست‌ودوم لیگ برتر فوتسال، روز ۱۵ دی‌ماه در مرکز ملی فوتبال حضور پیدا خواهند کرد تا اردوی متصل به اعزام تیم ملی به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را آغاز کنند.

تیم ملی فوتسال ایران در هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های افغانستان، عربستان سعودی و مالزی هم‌گروه است. این مسابقات با حضور ۱۶ تیم، از ۷ تا ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد.

 

