بازیکن و سرمربی بسکتبال استقلال محروم شدند

به گزارش ایلنا، از هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال دیدار دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان دوشنبه (٨ دی) برگزار شد و با برتری آبادانی ها تمام شد پایان این دیدار البته با حاشیه همراه شد و استقلالی ها و به ویژه مهران شاهین طبع به شدت به داوری اعتراض داشتند و بعد از پایان بازی جنجال ها ادامه پیدا کرد.

اما بعد از ۲۴ ساعت سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن اتفاقات و گزارش های دریافتی، اقدام به محرومیت ٢ عضو کادر فنی و یک بازیکن تیم استقلال کرده است.

طبق اعلام سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، مهران شاهین طبع سرمربی و مهدی جعفری بازیکن شماره ۵۵ استقلال به دلیل بی احترامی به کادر داوری و هجوم و و‌رود غیرمجاز به رختکن داوران تا اطلاع ثانوی از حضور در هر گونه رویداد محروم می باشند.

این موضوع طی نامه ای رسمی به علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اطلاع رسانی شده است.

همچنین سازمان لیگ بسکتبال در نامه ای مجزا به این باشگاه اعلام کرده است که طبق گزارش واصله و به دلیل اهانت علیرضا پوربافرانی سرپرست تیم بسکتبال استقلال به ارکان فدراسیون و سازمان لیگ، وی نیز تا اطلاع ثانوی از حضور در هر گونه رویداد محروم است.

طبق تاکید سازمان لیگ بسکتبال، پس از تشکیل کمیته انضباطی تصمیم نهایی در خصوص مدت زمان محرومیت نامبردگان مشخص خواهد شد.

