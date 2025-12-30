مصدومیت جدی پوستونسکی
وینگر تراکتور تا پایان فصل احتمالا دور از میادین
ایگور پوستونسکی، وینگر تراکتور، پس از بازگشت به میدان بعد از حدود سه ماه غیبت، دوباره دچار آسیبدیدگی شد و اخبار اولیه حاکی از احتمال پارگی رباط صلیبی و دوری طولانیمدت او تا پایان فصل است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که در ابتدا تصور میشد مصدومیت ایگور پوستونسکی چندان جدی نباشد، شواهد امروز نشان داد که وینگر تراکتور ممکن است با پارگی رباط صلیبی مواجه شده باشد و حضورش در ادامه فصل لیگ برتر به شدت در هالهای از ابهام قرار دارد. پوستونسکی در لحظه خروج از زمین با حالتی لنگانلنگان و دردناک زمین بازی را ترک کرد و همین موضوع گویای وخامت وضعیت او بود. آزمایشات دقیق پای این بازیکن قرار است فردا انجام شود و نتایج آن احتمالاً بهصورت رسمی توسط باشگاه تراکتور اعلام خواهد شد.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که پوستونسکی پس از حدود سه ماه غیبت به ترکیب تیم بازگشته بود، اما مصدومیت جدید باعث شده بار دیگر چند ماه از میادین دور بماند. ایگور پوستونسکی فصل گذشته یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار تراکتور در مسیر کسب نخستین عنوان قهرمانی باشگاه در تاریخ فوتبال ایران بود و غیبت طولانیمدت او، چالشی بزرگ برای دراگان اسکوچیچ و کادر فنی تیم ایجاد کرده است.
با توجه به اهمیت این بازیکن در ترکیب تراکتور، احتمال میرود باشگاه در فصل نقل و انتقالات زمستانی برای جذب جایگزین اقدام کند و نام پوستونسکی را موقتاً از لیست بازیکنان آماده به بازی خارج نماید تا خلأ ایجاد شده در خط حمله جبران شود. باشگاه و کادر فنی تراکتور امیدوارند آسیبدیدگی جدی نباشد و روند درمان پوستونسکی بهسرعت آغاز شود تا او بتواند هر چه زودتر به تمرینات بازگردد.