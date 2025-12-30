مرور تاکتیکی فیلیپین در تمرین امروز تیم ملی فوتبال بانوان

به گزارش ایلنا، تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال بانوان از ساعت ۱۴ در زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز شد و با صحبت‌های مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی، در خصوص آنالیز حریف پیشِ‌رو و لزوم اجرای دقیق برنامه‌های فنی همراه بود.

در ادامه، ملی‌پوشان در چند گروه به تمرین حفظ توپ و بازی تک‌ضرب در فضاهای محدود پرداختند. این بخش از تمرین با تذکرهای فنی جعفری چندین بار متوقف شد تا بازیکنان با تمرکز و دقت بیشتری نکات تاکتیکی مدنظر کادر فنی را اجرا کنند.

در بخش پایانی تمرین، بازیکنان در قالب دو تیم به بازی درون‌تیمی پرداختند تا نکات تاکتیکی مرورشده در شرایط نزدیک به مسابقه پیاده‌سازی شود. تمرین امروز به مدت 90 دقیقه به طول انجامید.

اردوی بعدی تیم ملی فوتبال بانوان، ۲۷ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، فریده شجاعی، نایب رییس فدراسیون در امور بانوان در تمرین امروز‌حضور داشت و دقایقی با بازیکنان و کادر فنی گفت‌و‌گو کرد.

انتهای پیام/