خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرور تاکتیکی فیلیپین در تمرین امروز تیم ملی فوتبال بانوان

مرور تاکتیکی فیلیپین در تمرین امروز تیم ملی فوتبال بانوان
کد خبر : 1735489
لینک کوتاه کپی شد.

تمرین امروز تیم ملی فوتبال بانوان با محوریت مرور تاکتیکی تیم فیلیپین، یکی از حریفان ملی‌پوشان ایران در جام ملت‌ها، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال بانوان از ساعت ۱۴ در زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز شد و با صحبت‌های مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی، در خصوص آنالیز حریف پیشِ‌رو و لزوم اجرای دقیق برنامه‌های فنی همراه بود.

در ادامه، ملی‌پوشان در چند گروه به تمرین حفظ توپ و بازی تک‌ضرب در فضاهای محدود پرداختند. این بخش از تمرین با تذکرهای فنی جعفری چندین بار متوقف شد تا بازیکنان با تمرکز و دقت بیشتری نکات تاکتیکی مدنظر کادر فنی را اجرا کنند.

در بخش پایانی تمرین، بازیکنان در قالب دو تیم به بازی درون‌تیمی پرداختند تا نکات تاکتیکی مرورشده در شرایط نزدیک به مسابقه پیاده‌سازی شود. تمرین امروز به مدت 90 دقیقه به طول انجامید.

اردوی بعدی تیم ملی فوتبال بانوان، ۲۷ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، فریده شجاعی، نایب رییس فدراسیون در امور بانوان در تمرین امروز‌حضور داشت و دقایقی با بازیکنان و کادر فنی گفت‌و‌گو کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی