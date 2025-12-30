دو نوبت تمرین تاکتیکی تیم امید در اردوی دبی

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان تیم فوتبال امید ایران در ادامه اردوی آماده‌سازی خود در شهر دبی، سومین روز تمرینات را با برگزاری دو نوبت تمرین پشت سر گذاشتند.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی فدراسیون فوتبال، شاگردان امیدرضا روانخواه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور در زمین باشگاه ایرانیان دبی، تمرین صبحگاهی خود را برگزار کردند. این جلسه به مرور برنامه‌های تاکتیکی اختصاص داشت و بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی، نکات موردنظر در فازهای مختلف بازی را تمرین کردند.

دومین تمرین تیم امید نیز در نوبت عصر و از ساعت ۱۸ به وقت محلی انجام شد. در این جلسه، تمرکز اصلی بر افزایش هماهنگی تاکتیکی و آمادگی فنی بازیکنان بود تا تیم با شرایط بهتری مهیای دیدار تدارکاتی روز پنجشنبه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین شود.

اردوی دبی در راستای آماده‌سازی تیم امید برای مسابقات پیش‌رو و ارتقای انسجام تیمی در حال برگزاری است.

