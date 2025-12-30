به گزارش ایلنا، قائم اسلامی‌خواه پس از تساوی بدون گل تیم فوتبال ملوان بندرانزلی برابر تراکتور در تبریز، درباره این دیدار اظهار کرد: بازی کردن مقابل تراکتور در تبریز و در حضور هواداران پرشمار این تیم همیشه شرایط سختی دارد، اما به نظر من نتیجه مساوی برای هر دو تیم منصفانه بود. ضمن اینکه شرایط جوی و سرمای هوا هم بر روند بازی تأثیر گذاشته بود.

وی با اشاره به سابقه حضور خود در تیم تراکتور افزود: برای مردم تبریز احترام ویژه‌ای قائلم. سه سال در این شهر حضور داشتم و خاطرات خوبی از آن دوران دارم. امیدوارم هر بار که به تبریز می‌آیم، یادآور همان خاطرات مثبت باشد.

اسلامی‌خواه درباره ضربه ایستگاهی خود در واپسین دقایق مسابقه گفت: آن صحنه در دقیقه ۹۸ اتفاق افتاد و طبیعی بود که بازیکنان خسته باشند.

هافبک ملوان در ادامه، عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: ملوان تیمی منسجم و پرتلاش است. امیدوارم با برنامه‌ریزی‌هایی که باشگاه برای نقل‌وانتقالات نیم‌فصل در نظر دارد، بتوانیم نفرات مورد نیاز را جذب کنیم تا تیم کامل‌تر شود و با قدرت بیشتری در نیم‌فصل دوم لیگ حضور داشته باشیم.

وی در پایان درباره شانس ملوان برای موفقیت در جام حذفی نیز گفت: ما همیشه برای جام حذفی شانس قائل هستیم، چون ملوان در این رقابت‌ها سابقه خوبی دارد. فعلاً زمان استراحت و تعطیلات است و بعد از آن با تمرکز بیشتر، مسیر ادامه فصل را دنبال خواهیم کرد.

