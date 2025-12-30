خداداد عزیزی: زانوی پوستونسکی جدی آسیب دیده است
مدیر تیم تراکتور در گفتوگو با رسانهها، درباره عملکرد تیم مقابل ملوان، مشکلات گلزنی، وضعیت مصدومیت بازیکنان و حواشی اخیر فوتبال توضیح داد.
به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، در خصوص دیدار تیمش مقابل ملوان گفت: بازی با کیفیتی انجام ندادیم و امسال در گلزنی با مشکل مواجه شدهایم.
وی درباره حواشی سکوها و مسائل مدیریتی لیگ افزود: باز هم تنش در سکوها رخ میدهد و درباره مهندسی لیگ، آقای زنوزی اطلاعات دقیقتری دارند. ایشان همچنین نسبت به برخوردهای دوگانه اعتراض دارند.
عزیزی وضعیت بازیکنان را اینگونه تشریح کرد: زانوی ایگور پوستونسکی آسیب جدی دیده است.
وی در خصوص اختلاف بین شجاع خلیلزاده و کنعانیزادگان گفت: بهتر است خودشان درباره این موضوع توضیح دهند.
خداداد عزیزی در ادامه با لحنی انتقادی به وضعیت فوتبال اشاره کرد: من گفتهام فوتبال را یک سال ببندند تا مشکلات حل شود.