زارع: با ۴ غایب، مقابل تراکتور فوقالعاده دفاع کردیم
دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال میان تراکتور و ملوان امروز (سهشنبه) با تساوی بدون گل به پایان رسید و شاگردان مازیار زارع توانستند با مدیریت دفاعی موفق، تیم میزبان را مهار کنند.
به گزارش ایلنا، تراکتور و ملوان در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت نتوانستند دروازههای حریف را باز کنند تا بازی با نتیجه صفر بر صفر خاتمه یابد.
مازیار زارع، سرمربی ملوان، پس از پایان دیدار در نشست خبری گفت: «با وجود غیبت چهار بازیکن اصلی، تیم ما نیمه اول را با برنامه پیش برد و کنترل بازی در دستان ما بود. در نیمه دوم نیز با تمرکز دفاعی بالا توانستیم فشار تراکتور و هواداران پرشورشان را مهار کنیم و عملکرد دفاعی تیم فوقالعاده بود.»
وی در پایان افزود: «هرچند نتیجه دلخواه ما رقم نخورد، اما تلاش بازیکنان برای کسب امتیاز و نمایش هماهنگ تیمی قابل تقدیر بود.»