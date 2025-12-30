میلتیچ: مساوی برای ما حکم باخت دارد

به گزارش ایلنا، تراکتور امروز سه‌شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان ملوان بود و دیداری حساس و پرتنش را تجربه کرد. شاگردان ویه‌کو میلتیچ که به دلیل محرومیت دراگان اسکوچیچ، هدایت نشست خبری را برعهده داشت، از همان ابتدا به دنبال پیروزی بودند اما در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند.

میلتیچ پس از بازی گفت: «همانطور که دیروز گفتم، امروز انتظار بازی سختی داشتیم و دیدیم که مسابقه دشواری بود. تیم برای برد تلاش کرد و در نیمه اول فرصت‌هایی ایجاد کردیم. در نیمه دوم با تعویض‌هایمان بر بازی مسلط شدیم و از جناحین به دروازه نزدیک شدیم. حتی گلی هم زدیم که آفساید اعلام شد. نکته منفی در عملکرد بازیکنان نبود. این هشتمین تساوی ماست و تفاوتش با مساوی‌های گذشته این بود که ما به دنبال برد بودیم. وقتی گل نزنیم، جایگاه بهتر امکان‌پذیر نخواهد بود و مساوی برای ما حکم باخت دارد.»

میلتیچ درباره مصدومیت ایگور پوستونسکی نیز اظهار کرد: «در حال حاضر نمی‌توانم به‌طور قطعی درباره وضعیت او نظر بدهم. احتمال دارد آسیب‌دیدگی از ناحیه رباط صلیبی باشد. امیدوارم مصدومیت جدی نباشد. خودم تجربه مصدومیت رباط صلیبی را داشتم و می‌دانم چنین آسیب‌دیدگی بسیار سخت است.»

با این تساوی، تراکتور نیم‌فصل اول لیگ برتر را با ۲۳ امتیاز در رتبه چهارم پشت سر گذاشت و اختلافش با صدرنشین سپاهان که ۳۰ امتیاز دارد، به ۷ امتیاز رسید.

انتهای پیام/